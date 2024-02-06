全球基督徒盛會「國際華語相調特會」農曆新年展開！

2024年國際華語相調特會相隔6年，將於農曆新年期間（2月10日至11日）在臺北南港展覽館召開，吸引來自全球六大洲、77個國家約2萬信徒赴會。



今年特會與之前的會議相比，參與的國家增加了15個，包括來自烏克蘭等戰區的信徒們，為了照顧來自不同國家的人士，現場提供多語言同步翻譯服務。



預計本次會議將有超過20,000人參加。國際華語相調特會每三年舉行一次，由於疫情原因，此次會議總共延遲了六年才得以舉行。聚會期間將舉辦五堂聚會，其中包括2月11日的主日聚會，屆時將進行擘餅儀式。組委會表示他們已準備了一個直徑為1.2米的大餅，以供超過二萬人共領聖餐。



在香港，一位姊妹分享曾經在會中的親身經歷，她感動於聚會中弟兄姊妹的奉獻和受浸，合一團結的場面給她帶來身體的醫治和靈魂的救贖。另外，還有其他參與者分享與來自不同國籍的人一同敬拜主，並且在基督中彼此交流的體驗，儘管參加者語言不通，卻能在同一個屬靈氛圍中一同敬拜主。



高雄市召會視頻介紹，強調國際華語相調特會是恢復主工作的一個重要平台，也是全球規模最大的聚會之一。



特會含義有三方面。首先，信徒們在神面前同心與主和眾信徒歡呼和喜樂，見證信徒團契最喜悅的神的恩典。其次，為了見證主豐富的事奉，會議不僅提供信息，還有來自世界各地的弟兄姊妹分享見證，歡迎參與者帶同親朋好友和福音朋友一起親身體驗主的恢復與榮耀。第三，保守神的子民，使全球的眾召會成千上萬的信徒見證在主裡的合一。



儘管參與者來自不同的國家和文化背景，他們卻看到許多來自不同國家和民族、不同語言背景的聖徒聚集在主的名下，一同擘餅、禱告、讚美，經歷在主裡成為新造的人的意義，感受與基督身體的聯結，必定給與信徒們深刻的感動。

