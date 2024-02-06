藝術美感被放棄？劉永生揭露商業化對教會音樂的影響

教會音樂存在藝術美感的主觀性及不同年代的差異，香港聖樂促進會會長譚靜芝博士接受本報訪問，提到教會在聖樂推展方面需要有「家教」，劉永生先生則指出教會音樂面臨質素與教育危機。



失落的美感：教會音樂被流行文化牽著走



浸信會神學院基督教崇拜與藝術中心、退休講師劉永生在香港聖樂促進會的聖樂牧養座談會，從美學、牧養、教育三向度分析教會音樂現況和問題。



據他觀察，香港教會崇拜音樂對上二、三十年在全球華人教會，藝術美感縮窄得最顯著的地方，從70年代開始，商業機構掌握音樂出版，因著版權的問題本地創作詩歌，類別卻越行越窄。



這源於社會放棄了藝術美感，將藝術文化美感視為商業產品，也成為權力掌握，無論政治、經濟、商業一早開始吸納文化人、藝術教育工作者成為權力者的「爪牙」，教會也不自覺被流行文化牽著走。



音樂牧養群體：掌握終末神學完整世界觀



從牧養的角度，劉永生認為牧養是「人會被叫醒」，知道自己從哪裡來和創造的本源、主與人的關係，人與萬物的關係，詩篇23篇「他使我躺臥在青草地上，領我在可安歇的水邊……」牧者將羊帶到水邊牧養是重要的飲食過程，即是與弟兄姊妹一起生活關心彼此需要。



劉永生指：「牧養還需要終末神學的概念和引導，知道過往、認識現在、想像未來，有一個完整的世界觀，不然很難活在當下。」他以疫情和社會運動為例，教會常思考如何回應當下的處境，然而惟有掌握終末神學，有完整的世界觀，掌握完整永恆的真相才知道創造事情的根源。終末的走向才解釋到當下的處境，而不只是回應，而是告訴世界當下的情景在終末角度來看是怎麼一回事。



如果從音樂牧養群體必須回應以上的問題，思考世界的本源以至終末是怎樣，從而建立健康的世界觀。這就要回到聖經去面對黑暗邪惡，詩篇充滿無數這樣的例子，引導信徒以終末的角度尋找答案。



在教育方面，教會帶領信徒反思不被社會商業政治文化標準控制，跳出流行文化的框架。



聖詩集：教會歷史的縮影



對於聖樂牧養教材的發展，劉永生憶述1981年著手廣東話翻譯聖詩，累積500多首、出版200多首，他認為需從廣闊角度討論聖樂教材，教會音樂的選材建立在聖經的世界觀，多一些了解聖經，選材比較理想。



由於聖詩集的年代久遠，涵蓋主題寬闊幫助信徒了解教會歷史，遇到甚麼挑戰與難關，以及異端出現牧者創作詩歌對抗異端，透過聖詩開拓視野認識教會歷史、不同文化音樂風格的發展。



唱聖詩習神學、讀聖言、先賢的激勵



其次是，透過唱聖詩學習神學。劉永解釋：「每一首聖詩都會處理某一個神學問題，教會怎樣拆解加強我們對永恆的想像，還有很多聖詩來自經文勉勵我們不可離開聖言，以及前人的寫照對我們怎樣面對今天的處境。」此外，聖詩詩集根據節期編排，作為現成的目錄來學習。



譚靜芝：教會在聖樂需要「家教」



會後，香港聖樂促進會會長譚靜芝博士、劉永生先生接受本報訪問。當被問及藝術美感的主觀性以及不同世代之間可能存在的差異時，譚靜芝博士直言，牧者教導聖樂是有難度，可能自己也未曾受訓，神學院基本上未有提供。



其實，神學離不開美學，美學源於神學兩者同步進行，不單停留於理論知識要去經驗，透過步驟引領對方感受何謂美？



「問題在於年青人有自己一套，成年人可以鼓勵他們到大堂崇拜，經驗敬拜的美感。」譚靜芝並指，有12歲的孩子經驗過之後喜歡上大堂崇拜，教育可以是限制，但也可以是一種啟發。總的來說教會在聖樂推展需要有「家教」。



劉永生：教會音樂出現質素與教育危機



劉永生反而覺得不是美感的選擇，是一種習慣或是熟悉度的選擇，如果年青人所唱的詩歌不熟悉就會覺得與他無關。



深一個層次說，不是風格問題是質素，他不抗拒可以用流行和現代感的音樂，問題是教會用得劣，如果教會有人力物力善於演奏影像配合，任何風格都能顯出質素，跨越風格，「嚴格來說，我不覺得是音樂類別，是質素和教育的問題，以及熟悉的安全感主導著我們。」



廣東詩歌要求「啱音」只是藉口



至於廣東詩歌要求「啱音」，劉永生認為只是藉口。教育下一代是很困難的，社會潮流帶給年青人非正式的教育，加上學校輕視音樂藝術，在教育制度失衡狀態之下，教會如果想培育完整人格，音樂是教會不能推卸的教育責任，礙於資源有限所作的不多。



那麼，教會音樂帶領潮流還是被潮流牽著走？劉永生表示，不介意任何形式，只要清醒懂得鑑辨用得其所，當有完整的世界觀這就不是問題。



香港聖樂促進會1月26日舉行聖樂牧養座談會，探討聖樂發展的現況、聖樂牧養的切入點、聖樂牧養的資源、聖樂牧者的具備條件等題目。

