堅浸培靈會 郭文池牧師籲活水與罪對決

香港浸信教會第三天培靈會，播道神學院院長郭文池牧師引用耶穌與井旁婦人的故事，指出活水與罪不能共存，靠聖靈、按真理才得活水，鼓勵會眾敞開心門誠誠實實的敬拜神。



耶穌刻意尋找撒瑪利亞婦人



耶穌刻意到加利利尋找被罪惡困擾的撒瑪利亞婦人，郭文池牧師解釋背景指出，撒瑪利亞人相信摩西五經及約書亞記，認為是真正的以色列後人，據統計1917年全世界只剩下146名撒瑪利亞人，現時約有800人男多女少。撒瑪利亞婦人午正才出來打水可能避免與猶太人接觸，而且不會共用器皿。



猶太人很早時期已經憎恨撒瑪利亞人，基督新教次經《便西拉智訓》稱呼撒瑪利亞人不配稱作一個民族、呆頭呆佬；約翰福音8章48節記載猶太人指罵耶穌是「撒瑪利亞人、是鬼附著的」。



活水與罪不能共存



耶穌向撒瑪利亞婦人的傾談分階段。首先打開動機，耶穌回答說：「你若知道神的恩賜，和對你說『給我水喝』的是誰，你必早求他，他也必早給了你活水。」（約翰福音4:10）。耶穌直接指出上帝的恩典是活水，永遠不渴直湧到永生，這是生命轉化的動力。



耶穌繼而掃除婦人生命轉化的障礙，叫她的丈夫來揭開婦人生命底層的瘡疤，最不想人知道的罪。郭文池指，活水與罪在屬靈裡不能共存，他以掃羅和大衛為例，掃羅妒忌大衛追殺他，大衛的罪更加大搶奪愛將的妻子，兩人的罪都被揭露，然而不是看罪的嚴重性，是看犯罪之後態度的問題。



因此，耶穌叫婦人的丈夫來，「如果罪不解決不能得到活水的泉源，耶穌要人誠誠實實的敬拜神，心靈敞開被神對付。」郭文池表示，神是靈，敬拜他的必須靠著聖靈按著真理敬拜他（環球聖經公會）。



靠聖靈、按真理才得活水



心靈和誠實不是按著人，是靠著聖靈按著真理，耶穌呼喚撒瑪利亞婦人惟靠聖靈按著真理才得著活水。郭文池強調：「聖靈的能力和真理不是二選其一，聖靈的工作和大能需要在真理的基礎上，因為真理是來自啟示給我們真理的聖靈。如果只有真理，整個屬靈生命就僵化沒有經驗；如果只求經驗不按真理，很容易走火入魔。」



郭文池又指，撒瑪利亞婦人疑問在哪座山敬拜並非重點，敬拜的地點是在內心世界，在過程裡經歷上帝的工作、按著真理敬拜。生命轉化的關鍵是按著真理、靠著聖靈活出來。



生命更新 誠誠實實敬拜神



撒瑪利亞婦人信了耶穌後，往城裡去向眾人作見證說：「你們來看！有一個人將我素來所行的一切事都給我說出來了，莫非這就是基督嗎？」（約翰福音4:28-29）因著耶穌的話信的人就多了，當一個人被聖靈更新整個生命就不同了。



郭文池稱：「信主的關鍵是聖靈的工作，橋樑是作見證的人，作橋樑的人被使用時要誠誠實實的的面對生命的需要，必須將心靈最難處向上帝敞開，得著生命活水泉源。崇拜可以是習以為常的宗教活動，但也可以是生命的更新！」



他總結三天培靈會的重點：「戰戰兢兢敬拜神」在困難環境裡孤注一擲親近神；「快快樂樂敬拜神」因為聽到神的道；「誠誠實實敬拜神」真理和聖靈的工作是上帝所作，我們的責任是敞開心門重投主所喜悅的敬拜。



香港浸信教會1月26至28日舉行培靈會，主題分別為戰戰兢兢敬拜神、快快樂樂敬拜神、誠誠實實敬拜神；講員：郭文池牧師（播道神學院院長）。

