突破調查：9成青年願為港付出 共創經驗提高希望感

突破機構發佈「青少年自我身份建立與參與感」研究，發現94.1%受訪青少年「好鍾意呢個地方」，但無助感增加對自我身份困惑，71.6%成青年想為香港付出「但唔知可以點做」，共創經驗及參與感能提高他們的希望感，亦讓他們健康地發展自我。



研究調查於2022年10至12月期間，在港九新界街頭訪問10-29歲青少年，成功收回1094份有效問卷。受訪男性為44%、女性則為56%，平均年齡17.8歲。



9成青年願為香港付出



結果顯示，94.1%受訪青少年「好鍾意呢個地方」，90.7%想為這地及人付出，最常見的形式包括「做好自己」、「社區發展」和「社會服務」。然而，超過一半的受訪者表示感到無助，64.5%的青年認為面對現在的處境「唔知仲可以做咩」。



研究同時發現，青少年對自我感到迷惘：71.6%「你想為香港呢個地方付出，但唔知可以點做」、64%認為「今日唔知聽日事，好多嘢會隨時消失」。研究也指出，當青少年感到無助時，他們對自我身份的建立也會變得更加困惑。



另方面，研究指出參與感對身份建立至關重要。超過90%的受訪青年表示感受到「呢度既人當你係一份子」，且大多數參與過共創經驗。共創經驗是指與他人平等地一起共同創造，82.8%的青年表示「同其他人一齊諗辧法完成一件以為無可能完成既事」



研究發現，當青少年參與過共創經驗時，參與感會增強、希望感提升，進而有助於建立積極的身份認同。



共創經驗及參與感有助身份建立



突破機構事工研究及發展部研究幹事林俊杰認為，研究反映青少年大多對香港有感情，他們會按環境轉變而用不同形式為這地方付出；然而無力感使青少年困惑不知如何貢獻，對自我發展感到迷惘；因此，共創經驗及參與感能提升希望感，促進健康自我發展。



突破機構青年發展部團隊主管馮文傑表示，青年發展部因應青少年需要開展青年職志發展計劃，包括：「我知我咩料！」、「Trial and Error Lab」。計劃主要跟青年人探索初心，整理價值觀，回應社區關懷；透過創作實踐，清晰堅守相信與重視的價值，為香港社區付出；並且透過行動，重新發現自己的能力，重申自我身份及在城市中的定位。

