Hope「宣教硏討會」打破單向施予迷思 尋求宣教永續發展





由Hope for Next Generation主辦「2024可持續宣教硏討會」近日舉行，多位講員就可持續的宣教提出建議，如社企籌款迎永續發展、棄短宣單向施予、宗教商業雙線發展跨文化傳福音、教會創新宣教模式重新認識年青人，並且培育本土領袖接班等。



社企：籌款合作永續發展



在開幕論壇上，香港財務顧問協會、香港環境社會企管策略師公會會長朱維鵬的演講主題為「可持續宣教領域的影響」。他指永續發展（ESG）三條支柱是：環境保護、社會責任、公司治理。



他以種植樹木為例，樹木提供空氣；環保角度不主張過度砍伐木材；社會責任角度砍伐一樹需種植兩棵樹；公司治理角度為了有效推行政策，政府進行監管。因此永續發展三者互為關係，而宗教則發揮社會責任。



根據聯合國聲明，永續發展共17個目標，包括：終結貧窮、消除飢餓、減少不平等、發展優質教育等。對社企而言，需要策略營運，找到難模仿的方法，推動永續性和優良治理必須得到由下而上的支持，故此策略性的永續發展行動造就差異化的優勢。



朱維鵬指出，社企和慈善機構未必得到政府支持，面對不確定的收入、缺乏可持續發展能力，加上香港地租昂貴。他透露：「許多社企的生命不多於3年，所以各按其職，社企負責人輔助弱勢為神工作，同時有專項的同工負責籌募捐款，企業發展才能事半功倍。」



短宣的迷思：單向施予變成倚賴



基督教關懷無家者協會的前總幹事、豐收慈善基金副總監賴淑芬，以「整全的健康事工發展」為題拆解短宣的迷思，短宣過程通常都有一種熱情，可是短暫的時間和良好意願卻成為宣教工場長期的負面影響，產生好心做壞事、單單的施予造成的影響。



在短宣過程中，給予1次讓人欣賞；給予2次引起人期待；給予3次製造期望；給予4次成為應該得到的；給予第5次令對方變成倚賴。



賴淑芬研究國內街童情況的時候，焦點在於貧窮人如何講自己的需要，以致可以對正下藥，她強調「施予只是第一步，福音是核心，發展聖經為本的宣教才是主要。」



營商：出口咖啡豆印度教農民認識主



另一位講者馬如珍，為跨文化商業轉型（Business for Transformation - B4T）開發者，具有20多年的跨國公司和初創經驗，過去5年在南亞國家發展商業宣教，旨在跨文化環境中促進商業宣教的增長，在財務上取得成功之餘更為上帝永恆的國作出貢獻。



2016年，馬如珍蒙神呼召去尼泊爾進行籌款工作支持尼泊爾、緬甸的教會，發覺牧者倚賴並非可持續性。她指，尼泊爾雖然宗教開放但不能對一對一傳福音，若然被發現，外地人被趕離出境，當地人可能遭到監禁，現時的策略是教會營商支持事工。



馬如珍解釋，這概念是透過營商傳福音，讓員工、顧客明白藉此接觸福音未到的群體，並且強調「在工場營商並非慈善工作，必須可持續下去」。



她在尼泊爾5年展開33項營商工作（2項失敗），其餘的支援牧師及教會，但要求牧師三年後還款連同低息口，目的是不想純粹給錢他們。其中的項目是出口咖啡豆，有澳洲的弟兄來協助技術提升產品質素，咖啡豆運去新加坡、馬來西亞，並且支持當地的印度教農民，透過工作關係認識主。



打破過往宣教模式：重新認識年青人



現於宣道會康怡堂服侍青年人的劉倬熙傳，分享在宣教中培養下一代基督徒的體會，他與太太蒙召到非洲及輾轉到不同地方宣教，從中領悟宣教猶如前線大火，並非獨自撲火，宣教就是喚醒人一齊去參與，而且不分年齡。



根據聯合國定義，年青人是在15至20歲之間（2000至2009年出生）的「00後」。劉倬熙認為，教會需檢視呼籲人宣教的動機，「唔夠人用、好想成為你的manpower、宣教士年紀老了，借用年青人的新思維，這些都不是錯的動機，決定怎樣去做。」



根據華福中心最新的統計，近三年教會經歷領袖不足、靈命不足、缺乏異象、青年人流失、教會老化，十多個問題歸於一，就是教會與「00後」的青年人脫節。因此，遇到的挑戰是教會怎樣推動宣教，符合年青人。



劉倬熙指出，過往的模式是宣教士來教會分享、教會發代禱信、祈禱會、舉行短宣、跨文化體驗、差傳聯會、講壇講道等，他並引用約拿書的啟示，鼓勵教會打破思想的局限，重新認識年青人。



賦權跨文化：培育本地領導人



福音證主協會副總幹事（事工），領導力培訓學院院長呂慶雄在分享會上強調，宣教事工的目標應是培養獨立的本地領導人，讓他們全面負責領導和財務，這種取向可能改變傳統宣教工作的模式。



呂慶雄表示，他從參加華福宣教大會中獲得啟發，認為「賦權跨文化的領導」需從三方面思考：



首先是關於人或領袖本身，現階段需作出何種努力；其次是組織層面，無論教會或宣教團體應傳達何種信息，以至組織不存在使命都可以存在；第三是要因應不同國家文化、傳承的方式，將宣教事工交給當地人接手。



「2024可持續宣教硏討會——孕育的季節」於3月2日在播道會港福堂舉行，大會設開幕論壇、座談會、分組工作坊，探討可持續發展宣教面臨的主要挑戰，議題包括：社會創新、培育下一代的宣教使命、從宣教士到當地領袖的承接、可持續財務管理、如何建立健康全面的福音。



是次硏討會由Hope for Next Generation主辦，香港差傳事工聯會、城市轉化學院、基督教播道會港福堂、Business 4 Transformation合辦。



Hope for Next Generation由宣教士夫婦Rainbow & Kelvin成立，事工位於柬埔寨暹粒，願景是成為基督教訓練、資源和人力的輸送管子，支持在柬埔寨建立本地門徒，傳達福音給未曾聽過福音的族群，以實踐大使命，詳情參網站：https://www.hopengc.org

