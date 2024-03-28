方舟遺址揭示全球遭洪水毀滅 袁文輝稱時代重要信息：「不要打仗」！

聖經記載挪亞時代洪水淹沒大地，洪水屬於全球還是局部區域一直備受爭議，對現代人類有何啟迪？挪亞方舟國際事工主席袁文輝在發佈會向本報表示，在高加索地區發現的化石和遺跡顯示洪水更可能是全球性，並在復活節展示從土耳其亞拉臘山雪嶺發現的方舟文物及製成影視作佈道。



挪亞方舟國際事工經過20年探索，在土耳其亞拉臘山雪嶺發現遠古建築與中國古代技術相似，並於上周六（3月16日）在香港故宮文化博物館舉行發佈會，同時展出收藏家從亞拉臘山搜集而來的器皿文物，全球首次曝光。



袁文輝推測挪亞洪水是全球性



此外，聖經記載挪亞時代的洪水究竟遍及全球還是局部區域？挪亞方舟國際事工主席袁文輝回應《基督日報》表示還有很多討論。不過，在亞拉臘山頂部分和周圍部分有鹽的化石，鹽的結晶顯示海水高過山，聖經也有記錄「水勢比山高過十五肘，山嶺都淹沒了。」（創世記7:20）



袁文輝解釋：「在高加索地區，即是亞美尼亞、伊朗、土耳其不同地區都有這跡象。換句話說，如此龐大的洪水比較傾向屬於全球洪水，而且找到很多地方留下的化石和遺跡。」同時，他向媒體表示，有關發現將在全球發佈。第一次在土耳其屬於小型的，在香港是第二次，日後將會集合各方面的證據、文物、學者的研究。



挪亞方舟從哪處浮起存懸疑



至於中華民族是否源自挪亞後代？袁文輝稱仍然是一個迷，挪亞有三個兒子：閃、含、雅弗，「普遍認為大兒子閃在東方發展文明，究竟中國人的起源和祖先是否從這根源而出，仍然是一個迷，惟有深入研究挪亞方舟遺址的木結構，發掘更多的新發現才肯定。」



由此引伸一問題：挪亞方舟原自哪處，從哪處浮起？他指，現時土耳其發現的方舟只是登陸的地點，究竟方舟最初從哪裡來，其實沒有人知曉。袁文輝並提出疑問：「地球最初是否一塊地板，人類是否有共同的文明。縱然未有答案，但是從方舟的中國式木結構來看，中華民族繼承挪亞方舟工藝有密切的關係，挪亞方舟國際事工將會循著這方向繼續研究。」



方舟重要信息是「不要打仗」



該次方舟大發現對21世紀的人類有重大啟示，揭開了人類走向未來世界的軌跡。袁文輝認為：「方舟出現是上天給我們這個時代重要的信息『不要打仗』。暴力毀滅人類全球，不同民族不應有種族歧視，大家處於地球共同家庭。」



在挪亞方舟的大家庭，不但孕育出中國人，還保留家庭裡不同膚色的人，大洪水喻表人類曾經被毀滅，再次重新開發文明。由此可見，所有人都是源於一個家庭，不應該互相殘殺，這是重要的和平信息，與聯合國所倡導的和平一致。



復活節展示文物及製作影視



影音使團作為基督教團體，袁文輝向本報表示除了是次展覽之外，將會有一連串的後續活動。



復活節期間在影音使團中華聖經文物館再次展示這批文物，並且策劃影視製作，將拍攝得來的大量影像片段，在不同地方播放，例如上載在YouTube、製作福音電影、播放電視節目等。



是次《中土文化考古交流發佈會暨挪亞方舟國際科研考察及文物保育基金共同合作簽署典禮》，象徵挪亞方舟國際科研考察及文物保育基金會，與國際學者、政府代表等包括土耳其伊迪爾大學，展開共同科研考古合作，並且舉行簽署儀式。

