挪亞方舟發現：亞拉臘山古器物全球首次曝光

挪亞方舟國際事工經過20年的方舟探索工作，於土耳其4200米高的亞拉臘山雪嶺取得驚人發現，搜獲遠古榫卯建築群，竟與中國數千年前已使用於傳統建築物的技術極為相似，發現對人類尋溯本源及文明發展具有非凡研究價值。



挪亞方舟國際事工於土耳其4200米高的亞拉臘山，發現大型遠古榫卯建築群，與中國式榫卯建築極為相似。榫卯木結構完全不用一鐵一釘，只靠一凹一凸組件構成。而中國現存最早榫卯結構文物，可追溯至大約7000年前浙江餘姚河姆渡文化遺址，表明挪亞方舟國際事工所發現的榫卯結構遺跡，可以同挪亞方舟出現的時期進行比對，這項重要發現，將推動考古工作邁向新高峰。



挪亞方舟國際事工3月16日在香港故宮文化博物館舉行發佈會， 舉行《中土文化考古交流發佈會暨挪亞方舟國際科研考察及文物保育基金共同合作簽署典禮》，象徵挪亞方舟國際科研考察及文物保育基金會，與一眾國際學者、政府代表等包括土耳其伊迪爾大學，展開共同科研考古合作。



是次活動邀請香港官方代表、多位考古學專家及土耳其官方代表參與，分享見解，包括民政事務總署油尖旺民政事務助理專員梁詩蔚女士、土耳其文化及旅遊部顧問 Mr. Asim KESER、土耳其文化及旅遊部專員 Mr. Ebu Muhsin BULUT、土耳其安納托利亞文明博物館考古學家 Dr. Melek YILDIZTURAN、第比利斯歐洲大學助理教授Dr. Irakli ANCHABADZE、挪亞方舟國際科研考察及文物保育基金會董事原樹華先生、挪亞方舟國際事工主席袁文輝先生。



土耳其礦產研究及勘探總局副總經理、採礦工程師 Mr. Veli ALTUNDAĞ 指出，土耳其亞拉臘山地區，由於擁有豐富天然資源，從過去到現在孕育了許多優秀和多樣性的文明，並留下重要考古遺產。這地區還見證了地球的地質歷史，包括岩石、火山流、沉積物、礦物質和生物多樣性。在亞拉臘山和挪亞方舟的背景下，這實際上是一個露天博物館，是屬於全人類的重要遺產。



挪亞方舟國際事工主席袁文輝先生致歡迎辭時表示:「我們在20年探索工作中，拍攝了很多影片，記錄世界上最新被發現的木質建築結構遺跡，是人類重要的歷史時刻，具有很大影響力及歷史價值，可以令後人了解更多古時的文化。」



此外，今日更特別展出四件從民間於亞拉臘山搜集而來的珍貴上古器物，作全球首次曝光。格魯吉亞第比利斯歐洲大學助理教授 Dr. Irakli ANCHABADZE，曾聯同其他考古學家研究據說來自亞拉臘山木結構，目前存放在亞拉臘山地區私人博物館，他利用形態學研究的報告，當中最古老的陶器，推算來自紅銅年代，不少於5000年前，所以 Dr Irakli 認為需要進行更多研究，包括對木結構進行年輪分析。



（編輯自影音使團新聞稿）

