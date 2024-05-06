日全食席捲北美洲 教會迎接百萬追日者

北美洲4月8日出現難得一見日全蝕現象，因應過百萬民眾追日，阿肯色州教會打開福音大門傳講耶穌救贖賜平安的好消息。在中國及美洲古代民族，也發展記錄日蝕的文明，揭示人類自古對宇宙奧秘的探索和「上帝」的敬畏。



百萬人追日 教會打開福音大門



在美東時間4月8日下午兩點，北美洲出現難得一見的日蝕現象，從墨西哥太平洋海岸的馬薩蘭（Mazatlan）開始，橫渡美國15個州後進入加拿大，在下午3時46分結束於紐芬蘭（Newfoundland）。其中部分地區可能見到日全食，吸引了數百萬的日全食追逐者，甚至一些社區和教會為這一天做了準備。



日全食愛好者、三一浸信會克爾維爾教會領袖、前美國太空總署員工傑夫·史東（Jeff Stone）分享他的期待，當日全食發生時，天空將變得非常黑暗，讓白天彷彿變成夜晚，人們有機會看見明亮的星星和各個行星。



史東形容這一時刻就像是上帝向人顯示祂的力量，類似耶穌被釘在十字架上時全地黑暗的情景，這種經歷能在人的心靈帶來深刻影響。



對於這一現象，史東也發出祈求，希望這次的日全食可以成為一個藉由自然景觀引領人們歸向神的機會，他相信神將透過創造的美妙展現引導人們歸向祂。阿肯色州將迎來多達150萬遊客觀看日食，阿肯色州浸信會州大會福音傳道、青年領袖團隊負責人沃倫·加薩維（Warren Gasaway）表示，教會將作準備向這批追日者傳講耶穌基督拯救人類的大好消息。



日食是一種自然現象，當月球在地球和太陽之間，並在地球表面產生陰影時，會出現這樣的景象。在古代，不同的文明都用各種方式記錄日蝕的現象。



中國古人：動物骨頭記錄日蝕現象



在古代文明中，人們對日蝕的觀測和記錄具有重要意義。根據歷史記載，公元前772年，中國人利用動物骨頭記錄日蝕的現象；公元前750年，巴比倫人在粘土板上使用楔形文字來記錄日蝕的出現，這都展示他們對天文現象的早期關注和記錄方式。



此外，許多神話故事也涉及到日蝕，古代人大多認為日全食的發生是天上的動物吞食太陽所致。例如，在中國傳說中，巨獸可能是一條龍或一隻狗，反映了對於日蝕現象的神秘和恐懼。而在北歐神話中，日蝕被描述為一隻狼吞噬太陽；南美洲北部的民族認為太陽和月亮相互爭斗，試圖關閉對方的光芒，反映了他們對於日蝕現象的獨特詮釋。



這些古代文明對日蝕的觀測記錄和神話故事的傳承，反映了人們對於天文現象的好奇心和對於自然奧秘的探索，同時反映人類自古對「上帝」的敬畏。

