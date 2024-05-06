拾平台籲尊重拾荒者 江玉歡：環保唔係邋遢









拾平台4月13日舉辦研討會「拾荒者與回收業，何去何從？」指出拾荒者在社會中扮演著沒有明確角色和身份，立法會議員林振昇建議拾荒者納入正規行業；江玉歡議員呼籲加強公眾教育「環保唔係邋遢，唔環保先至係邋遢」；綠惜地球副總幹事黃子勁指出香港每日2千多噸廚餘未能處理，垃圾徵費前需完善配套設施。



拾荒者訴苦：搞到我精神分裂



關懷貧窮學校事工副主任趙日輝提到2017年出現全港廢紙圍城事件，從而介紹拾荒者的背景。根據《2018全港拾荒者研究調查報告》6成拾荒者工作年期超過三年，每日平均時數5.5小時，全港拾荒者每天回收量193噸。工作遇到問題包括：回收物和個人物件被偷去、工作身體受傷、被食環署充公財物和票控等。



在會上，北區玲姐申訴拾荒工作苦情，綠在區區不收發泡膠盒，還要被警察、食環署職員限定一小時清除雜物。她質疑：「這是誰的責任？誰要承受？」並且多次疾呼「不停被騷擾，搞到我精神分裂！政府搞乜宣傳？」每當氣憤的時候，打電話給社工吐苦水。



一直跟進玲者的社工呂家進解釋，綠在區區只做家居回收，不收街頭物件，所以連傳統回收商地方都不夠承載回收量。他繼而指出，街工需要回收空間處理物件，執法部門收到投訴就執法，他們不理會投訴是否合理，或是拾荒者做緊環保工作，這反映出不對等權力的關係。



回收物料出不到口



香港環保廢料再造業總會會長劉耀成表示，一般拾荒者只能在街頭工作，家居樓層做不到。他認為拾荒者與市民之間要互相包容。



曾有個案發生在街頭，回收商上落貨被人投訴遭警察票控，他跟警務處解釋後得到對方諒解，質疑政府的回收政策50年不變。2017年全港廢紙圍城是對回收商的誤解，源於中國內地修例，拒收高污染固體廢物，就算回收到的物料也出口不到，因此政府政策要改進。至於垃圾徵收費，他指很多人支持，但要先處理好廚餘的問題。



政府需完善回收配套設施



綠惜地球副總幹事黃子勁也指出，廚餘問題要處理。香港每日3,000幾噸廚餘、2,000幾噸未處理到，政府在8月1日推行垃圾徵收費之前需要慎思，配套設施怎樣完善。



「廚餘撈埋其他垃圾，市民都不知道怎樣分類？垃圾徵費市民覺得好似只係永遠要比錢。」黃子勁認為政府要做好政策，垃圾徵費要釐清目的，最終是為了甚麼？



黃子勁表示不是為了懲罰，是要減輕垃圾量、提高生活質素包括回收業，政府帶出這些信息時需要社會組織、區議員合作。他指出：「回收業減輕三分一廢物促進循環經濟，如果市民自覺回收的重要就會減輕政府處理廢物的壓力，但是如果只靠回收的朋友，變成對他們欺壓。因此，將垃圾徵費放在回收者身上，對他們的工作造成壓力，而且不公平。」



加強公眾教育：唔環保先至係邋遢



香港立法會議員江玉歡透露，曾與拾荒者一起在北河街拾荒兩小時，希望喚醒市民對拾荒者的尊重，同時也了解回收店的情況，有店員反映時常被人投訴阻街。



本身是律師的江玉歡建議，大廈公契沒有容許有回收的舖頭，「現時深水埗、荔枝角地區重建，為何不容許在這些大廈的地下做一些環保回收的設施？單靠綠在區區不足夠。」



江玉歡指出環保宣傳公眾教育工作嚴重不足，需要讓大眾明白「環保唔係邋遢，唔環保先至係邋遢。」她希望加強教育，整個社會尊重拾荒者，其他世界各地也進行公眾教育，例如中國台灣為拾荒者打造形象，穿著光鮮衣服，替他們買推車；巴西幫助拾荒者改造推車；哥倫比亞為拾荒者簽合約；印度也發出工作證給拾荒者。凡此種種，將拾荒者列為正規工作及改善形象，希望香港社會更多尊重拾荒者。



拾荒者納入正規行業



港九勞工社團聯會主席、香港立法會議員林振昇關注拾荒者的角色。他提到勞聯以往強調「勞動就最光榮，不躺平，自力更新，已經很偉大有意義」。今天拾荒者在社會中扮演著沒有明確角色和身份，這讓他們面臨著許多困難。儘管拾荒者在垃圾處理和分類上扮演重要的角色，但卻缺乏相應的職業保障和社會地位。



林振昇呼籲政府應該將拾荒者納入正規行業，提供相應的職業培訓和保障，例如關注他們的休息時間和工作環境安全。



與此同時，林振昇以清潔工為例，垃圾徵收費是針對家居製造垃圾者，並非針對清潔工，雖然有免責的辯護，但對清潔工來說怎樣證明很難掌握，例如垃圾袋破損是誰的責任？



另外，如果清潔公司因衛生問題需緊急處理垃圾，不能用指定垃圾袋，清潔工要書面向環保署解釋，對他們來說很困難。相較之下，拾荒者更缺乏正式身份和職業保障，使其處境更加艱難。



因此，對拾荒者應該針對他們特殊的需求和困境制定相應的政策措施，包括納入他們的工作環境安全和保障，也應該對垃圾處理相關政策進行修訂，讓每位勞動者都能受到應有的尊重和保護。



香港初步處理垃圾，大灣區集中處理



香港立法會議員陸頌雄認為有必要為拾荒者辨識身，「垃圾徵費是促使人返到回收系統，拾荒者主動收拾垃圾，所以有必要給他們身份辨識，這就從源頭做起。」



他提出「大灣區粵港融合」的概念，如香港初步處理垃圾，大灣區集中處理。另外，政府可以資助拾荒者給底薪，作為指定的回收員或清潔工做拾荒的工作，由食環署指導，例如注意工作安全等的問題。



拾荒者在「循環經濟」的角色



Orientis首席經濟師徐家健教授看「循環經濟」，認為垃圾徵費增加非法棄置，執行力不足夠的時候，反而令到環境轉差，以為徵收垃圾費後少了垃圾是非現實的考慮，因此回收系統很重要。



他引用共享經濟的概念放在拾荒者的問題上，2008年金融風暴促使共享經濟的產生，背後的理念是善用資源、提高生產力。對於拾荒者來說靈活性很重要，長期彎易勞損，拾荒者對回收物很敏感，知道甚麼是有價值才去回收，例如汽水罐，這促進經濟效益，然而垃圾徵費限制他們的工作。



綠色就業勞工狀況



香港中文大學社會工作學系副教授黃洪博士指出，聯合國開發計劃署（United Nations Development Programme, UNDP）「拾荒者」統稱「非正規回收從業員」，而非正式回收是一個系統，包括：上、中、下游。



他察覺到在尖沙咀商業區有貨車收取拾荒者的回收物件：「現時的回收沒有正規系統，在社區、住宅層面進行回收，只是靠清潔工，中、上游如果不收這些物件，系統就塞住了。」所謂正規化是承認非正規化工作者的工作，故此整個行業都要拾回專嚴，而垃圾徵費是讓市民反思，不要隨便丟棄廢物。



答問環節：設立基金補貼拾荒者



在會中有參加者認為回收業單靠買賣紙皮，低買高賣，整個行業並非可持續性；另有參加者呼籲叫停大型垃圾貼上指定的11元標籤，這會杜絕拾荒者。



黃子勁回應，拾荒者的工作要是持續性，政府可考慮將他們納入正規部門，但帶來連串的考慮：要否進行跨部門整合、怎樣定義拾荒者、他們需要甚麼等。



江玉歡認為，政府需要策略。學者有研究但政府沒有統合，政府是政策的推手卻沒有做好社區管治，拾荒者的問題反映政府沒有講清楚政策。



黃洪指出，給予拾荒者權利，例如送手襪、口罩、反光衣；給他們工作空間；設立基金為拾荒者買推車，如果車仔被人沒收補貼他們的生計等。



拾平台4月13日舉辦「拾荒者與回收業，何去何從？」研討會，與拾荒工作者、回收業和社福界代表交流對話。內容包括：拾荒者於本地回收政策改革下帶來的影響；回收業面對同樣問題的未來發展；社福機構如何幫助回收從業員。



是次活動於JCCAC賽馬會創意藝術中心中庭舉行，同場展出拾荒者生活照，主題：「拾荒者彎腰體驗攝影展覽」，另見本報報導。

