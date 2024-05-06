唯獨上帝：克服「自戀」與「普羅米修斯主義」的內在掙扎

人們面對無限的宇宙時採取兩種心理反應：「自戀」和「普羅米修斯主義」。自戀將焦點轉向自我，將世界視為「我的世界」；普羅修斯主義勇於探索靈性和創造，然而還是為了發展自我。人必需敬拜上帝，以謙卑的態度克服這兩種心理反應。



基督教媒體Christian Press專欄引用已故美國神學家畢德生（Eugene H. Peterson）著作《366天讀懂聖經，每天一章》指出，當我們站在生命的起點，面對著無盡奇蹟時，我們會感受到前所未有的震撼。這種奇妙之感讓我們深深感受到自己的有限性。有人曾說：「即使宇宙充滿了無限之事，我依然是有限的存在。我無法成為上帝。」這樣的悟性讓我們開始關注結果。



有人將這種理解稱為「自戀」或「普羅米修斯主義」。自戀者試圖將自己從起點拉回，將自己置於能夠掌控一切的心靈狀態中。他們忽略了無窮無盡的宇宙，忘記了那些神秘的事物。他們專注於塑造一個精彩的自我，並將世界變得更為狹小，形成一個屬於「我的世界」。而「普羅米修斯主義」則超脫了起點，進入無盡的靈性之境，試圖掌控、改變並從中創造。他們充滿活力與胸懷，希望充分利用這份力量和美麗。



在我們當中，大多數人的靈性傾向或採取「自戀」的形式，或選擇「普羅米修斯主義」的道路。然而，絕大多數時候，這兩者都會融合在一起，呈現出獨特的組合，根據每個人的氣質和處境不同而有所不同。



因此，我們需要以「回歸」作為對抗這一內在傾向的方法。換言之，就是要回到起點，回到奇蹟的所在，回到認識無限的地方，回到對上帝的敬拜之中。這需要我們培養謙遜的態度，學會按照我們被創造的樣子生活，同時保持與地球的連結，成為真正的「人」。



當我們將手指伸入那腐蝕性的泥土中，觸摸到花園裡肥沃的土壤時，我們意識到我們如何與大自然共生。讓我們聆聽這個世界，並在其中找到我們的所屬之處。

