台灣首次辯論死刑 誰來判斷公義與憐憫？

近日台灣憲法法庭就死刑合憲性進行辯論，觸及生命權及公共議題。基督徒亦藉此思考，尊重聖經教導，希望能找到平衡公義與憐憫之道。



台灣憲法法庭近日就「死刑是否合憲」展開歷史性辯論引發社會熱議，該案由王信福等37名死刑犯提出申請，大法官預計7月作出判決。



每逢社會發生重大殺人案件即掀起死刑存廢的爭論，是次言詞辯論聚焦死刑是否違憲、若合憲須要有何等配套措施等問題。死刑存廢一直以來屬於生命權與公共議題，根據法務部歷次調查，發現80%市民「反對廢死」。廢除死刑對受害人家屬視為二次創傷，質疑「究竟誰才是兇手？」；人權委員會則強調每個人的權利及尊嚴應該獲得保障；廢死聯盟建議提供更多資訊給市民，相信大眾至終支持廢除死刑。



聖經的死刑對應今天世界



台灣教會界多年來就此從基督教信仰看死刑存廢的問題。台灣神學研究學院神學研究所所長陳尚仁曾於信望愛網站發文，從「公共神學角度看死刑存廢」。



文中首先提出，刑罰主張者以應報、嚇阻、改造觀點探討。應報說（Retribution）強調罪行應當受到相應刑罰，並探討罪與罰的相對性。嚇阻說（Deterrence）討論刑罰作為嚇阻罪犯的效果，並檢視死刑對於重大犯罪的嚇阻效果。改造說（Rehabilitation）探討監禁或處罰目的是幫助罪犯改過自新，強調對於年輕、無知犯罪者的改造機會。



陳尚仁指出，基督徒在思索死刑存廢時以聖經的教導為重要的標準。然而，聖經中有關死刑的經文至少二十處以上，聖經中有關死刑的經文該如何詮釋和運用在今天的社會裡，是一個相當複雜的問題。基本的態度應該是設法把整本聖經融會貫通後，再從過去經文世界的背景，試圖去體察在今天的社會裡神的心意如何。因此，死刑存廢不是二擇一的選擇題。



上帝公義與憐憫共存



至於基督徒在公共議題上的參與時，可參考一些重點，例如怎樣對待無期徒刑犯人、精神疾病犯罪者、平衡關懷犯罪者和受害者等。陳尚仁強調基督徒應該以善意和理性參與討論，避免意識形態化和激烈口號。他呼籲教會先從自己做起，促進深度理解和有建設性對話，促進更安全、更人道的社會。



在文末，陳尚仁從聖經列出三段經文，以上帝公義與憐憫的角度探討。出埃及記34章6至7節提到上帝對摩西宣告自己慈悲和憐憫，並且不輕易發怒，有豐盛的慈愛和誠實。然而，上帝也不會將有罪的人當作無罪，在馬太福音5至7章的登山寶訓，耶穌在山上也教導門徒憐恤他人，這些經文值得基督徒反覆深思。

