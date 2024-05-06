垃圾收費大辯論 職工會：清潔工作增加、少數族裔缺乏資訊

關注拾荒者、新福事工協會轄下的「拾平台」舉辦基層勞工與垃圾收費大辯論，有團體指出清潔工（包括少數族裔）缺乏相關資訊、市民不當處置垃增加工作負擔等。



該次大辯論於周六（20日）舉行，有立法會議員、環保團體參與，環保署等政府部門未有代表出席，多個團體希望政府與社福界進行溝通，推動環保教育方面多些加強。



垃圾站在斜路 重新規劃顧及清潔工



明愛勞動友善社區計劃社區夥伴發展統籌蔡蒨文強調，房屋署在改善舊屋邨的垃圾站設計扮演著重要的角色。她指出垃圾站設計未顧及清潔工人處境，如大型傢俬垃圾收集點位置不便利，設置在斜路或邨尾。建議政府進行垃圾盤點，並看待垃圾徵費為重新規劃垃圾站的契機。



市民不當處置垃 增加工作負擔



食環署職工權益工會李美笑表示，清潔工缺乏實質權力處理市民不當處置垃圾，擔心非法處置問題日益嚴重，增加了他們的工作負擔。她指出，食環署目前僅有300至500名執法人員處理非法垃圾處置問題，數量不足應對全港相關問題。



李美笑補充指出，政府的垃圾徵費簡介並未向清潔工友解釋，引發困惑。她提到，有垃圾站站長表示如果因未拒絕接收垃圾而受到刑事處分，將辭職。政府後來為相關工友設立豁免權。



她表明反對垃圾徵費，質疑政策成敗的責任是否會轉嫁給市民，若成效不彰，是否會增加罰款，環保署據數顯示，家居垃圾在過去20年有所減少，但工商業垃圾卻增加，對政府先向市民徵費感到困惑。



少數族裔清潔工尋求相關資訊



此外，清潔工人職工會的梁芷茵也指出，政府未考慮清潔工友的困難處境，提供的指引並不清晰，部分少數族裔清潔工友從未收到任何相關資訊。



清潔服務業職工會黃迺元指出政府發出的「良好作業指引」共66頁，但忽略了清潔工友缺乏足夠時間和能力細讀該指引的情況，以及政府關注前線工友對垃圾徵費資訊不足。他希望垃圾收費資訊的推廣能夠全面，環保署和業界舉辦的工作坊及簡介會邀請清潔工參與，使他們充分了解政策罰則和執行方式。



關注草根生活聯盟的黃佳鑫表示，社福界團體對垃圾徵費的細節並不清楚，認為政府應該擴大持分者的範圍。



政府與社福團體 溝通、教育促進了解



綠惜地球總幹事劉祉鋒指出，政府在推動環保教育方面存在嚴重不足，市民對垃圾收費的真正目的缺乏了解，而社會缺乏便利的回收配套設施。多個團體希望政府作為垃圾徵費的推動者，多與社福界團體進行溝通。

