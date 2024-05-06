垃圾收費大辯論 職工會：清潔工作增加、少數族裔缺乏資訊

編輯室 2024 五月 6日, 星期一 8:18

基層勞工與垃圾收費大辯論，立法會議員、環保團體、學者、街工代表出席。（圖：拾平台臉書）
基層勞工與垃圾收費大辯論，立法會議員、環保團體、學者、街工代表出席。（圖：拾平台臉書）

關注拾荒者、新福事工協會轄下的「拾平台」舉辦基層勞工與垃圾收費大辯論，有團體指出清潔工（包括少數族裔）缺乏相關資訊、市民不當處置垃增加工作負擔等。

該次大辯論於周六（20日）舉行，有立法會議員、環保團體參與，環保署等政府部門未有代表出席，多個團體希望政府與社福界進行溝通，推動環保教育方面多些加強。

垃圾站在斜路 重新規劃顧及清潔工

明愛勞動友善社區計劃社區夥伴發展統籌蔡蒨文強調，房屋署在改善舊屋邨的垃圾站設計扮演著重要的角色。她指出垃圾站設計未顧及清潔工人處境，如大型傢俬垃圾收集點位置不便利，設置在斜路或邨尾。建議政府進行垃圾盤點，並看待垃圾徵費為重新規劃垃圾站的契機。

市民不當處置垃 增加工作負擔

Like Us on Facebook

食環署職工權益工會李美笑表示，清潔工缺乏實質權力處理市民不當處置垃圾，擔心非法處置問題日益嚴重，增加了他們的工作負擔。她指出，食環署目前僅有300至500名執法人員處理非法垃圾處置問題，數量不足應對全港相關問題。

李美笑補充指出，政府的垃圾徵費簡介並未向清潔工友解釋，引發困惑。她提到，有垃圾站站長表示如果因未拒絕接收垃圾而受到刑事處分，將辭職。政府後來為相關工友設立豁免權。

她表明反對垃圾徵費，質疑政策成敗的責任是否會轉嫁給市民，若成效不彰，是否會增加罰款，環保署據數顯示，家居垃圾在過去20年有所減少，但工商業垃圾卻增加，對政府先向市民徵費感到困惑。

少數族裔清潔工尋求相關資訊

此外，清潔工人職工會的梁芷茵也指出，政府未考慮清潔工友的困難處境，提供的指引並不清晰，部分少數族裔清潔工友從未收到任何相關資訊。

清潔服務業職工會黃迺元指出政府發出的「良好作業指引」共66頁，但忽略了清潔工友缺乏足夠時間和能力細讀該指引的情況，以及政府關注前線工友對垃圾徵費資訊不足。他希望垃圾收費資訊的推廣能夠全面，環保署和業界舉辦的工作坊及簡介會邀請清潔工參與，使他們充分了解政策罰則和執行方式。

關注草根生活聯盟的黃佳鑫表示，社福界團體對垃圾徵費的細節並不清楚，認為政府應該擴大持分者的範圍。

政府與社福團體 溝通、教育促進了解

綠惜地球總幹事劉祉鋒指出，政府在推動環保教育方面存在嚴重不足，市民對垃圾收費的真正目的缺乏了解，而社會缺乏便利的回收配套設施。多個團體希望政府作為垃圾徵費的推動者，多與社福界團體進行溝通。

Related

  • 拾平台籲尊重拾荒者 江玉歡：環保唔係邋遢

    拾平台4月13日舉辦研討會「拾荒者與回收業，何去何從？」指出拾荒者在社會中扮演著沒有明確角色和身份，立法會議員林振昇建議拾荒者納入正規行業；江玉歡議員呼籲加強公眾教育「環保唔係邋遢，唔環保先至係邋遢」；綠惜地球副總幹事黃子勁指出香港每日2千多噸廚餘未能處理，垃圾徵費前需完善配套設施。

  • 拾荒者《彎腰體驗攝影展覽》圖庫　

    「關懷貧窮學校」轄下的拾平台4月6至21日於賽馬會創意藝術中心舉辦「『拾回尊嚴』照顧我們生活的拾荒者體驗」，內容包括《彎腰體驗攝影展覽》、拾荒工作體驗、回收分類體驗、研討會等。

  • 【專訪】徐家健談垃圾徵費 尋找「社會責任」與「公義」的平衡點

    政府推行垃圾徵費引起不同階層關注，Orientis首席經濟師徐家健接受《基督日報》專訪指出，處理垃圾對資源造成虛耗，垃圾徵費引發商界、消費者成本爭議。他主張政府需全盤計劃，共同承擔垃圾處置責任，以降低社會總體成本。

  • 垃圾膠袋徵費雖暫緩 組織憂拾荒者被消滅

    政府推出垃圾膠袋徵費延遲至8月實施，雖然暫息公眾的疑慮，然而對拾荒者個人生計和社區的影響仍是值得關注。扶貧倡議及地區組織「拾平台」從三向度：拾荒者是否需要自費購買膠袋、拾荒行為會否觸犯法例、拾荒者生計受影響，呼籲大眾對拾荒者的尊重。

精選

更多