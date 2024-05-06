蘇文安牧師談二代牧養：家庭信仰傳承是一種屬靈運動

信仰在家庭扮演重要角色，同時也突顯了在現代社會面對世俗思維的衝擊，蘇文安牧師在北美華人教會二代牧養講座提到家庭信仰傳承是一種屬靈運動。



華人策略聯盟將舉辦2024北美華人教會二代牧養專題講座，去年有149人參加包括嘉賓、講師、機構同工，來自93間教會、橫跨全美29個州份。國際真愛家庭協會（ Family Keepers）副會長蘇文安牧師在去年9月的專題講座，以「家庭與教會雙管齊下的信仰傳承」為題探，討家庭信仰傳承的重要及基督信仰在家庭的落實。



教會是大家庭，家庭是小教會



他提到家庭信仰傳承是一種屬靈運動，需要遵循8個重要元素，並以基督為中心為家庭成員塑造生活方式和思維模式。家庭信仰傳承涉及基督的世界觀、恢復信仰等核心議題，尤其需要在華人歷史和時代的影響下保持真理為根基。



蘇文安提出「教會是大家庭，家庭是小教會」的構思，指出基督化家庭信仰傳承不僅關乎信仰和世界觀的轉化，更重要是以基督為中心的思維模式和生活方式的傳承。家庭信仰傳承有直向和逆向等多種面向，其中包括素養傳承和橫向成效等。他呼籲家庭與教會共同承擔信仰傳承的責任，將家庭視為小教室，以達成家庭當作教會社區的核心功能。



家長具有真理教導、生命指導的角色



這強調家庭信仰傳承的重要，家庭應成為塑造基督信仰生活方式和思維模式的場所。家長具有真理教導和生命指導的角色，因此必須在家中積極將信仰和基督思維代代相傳。從家庭做起，不僅可以繼承信仰，也能影響整個教會社區。



在家庭中要實踐信仰傳承，需要運用多種工具和教學方法。蘇文安強調家庭教會在這過程中扮演著重要的角色，同時家長也需要努力傳承信仰，包括應用特定的教學課程以幫助孩子理解基督信仰的價值觀。



家庭信仰傳承是一個跨代連結的過程，呼籲家庭成員仿傚亞伯拉罕積極引導下一代的信仰。他相信透過家庭信仰傳承，可以培養下一代成為全面發展的人才，並促進身心靈的成長。

