調查：3千拾荒者每月$1500「垃圾徵費蝕本不做！」

拾荒者福祉關注組4月27日發佈「2023全港拾荒者研究調查」，全港3千多名拾荒者每天回收150噸廢物，每月平均收入約1500元財物卻被充公，有拾荒者指垃圾徵費蝕本不做；關注組呼籲政府將拾荒者正名化。



3400拾荒者：每天回收150噸廢物



是次研究旨在深入了解拾荒者生活狀況及對社福服務的需求，以檢視現行社會福利是否足夠支援這一群體。



關注組去年11月18至24日訪問全港各區拾荒者，接觸914位受訪者，有效問卷701份，超過七成受訪者年齡介乎60至79歲，女性拾荒者佔81.4%。



報告顯示，全港拾荒者人數介乎2,791至3,456人，每天回收廢物量約150噸（100多架貨車載量），對比2018年調查，工作年期中位數由4年增至7年，從事拾荒工作三年或以上人數比例由62.8%升至70.5%；每週工作中位數由5天增至7天，平均每日買賣增至2.64次，工作時數增至5.27小時，估計越多人士投身拾荒工作，拾荒亦視為一種長期勞動工種的選擇。



每月賺$1,500：財物被充公



收入方面，受訪者每月平均收入$1,566，整體收入平均數$7,533元，其中6.4%拾荒者領取綜援，27.9%領取長者生活津貼，29.8%領取生果金。



拾荒者遭遇不禮貌對待，近半（48.5%)）回收物或個人財物在過去三個月內被偷，對比2018年升逾一成；17.8%遭食環署驅趕、10.9%遭充公財物，反映欠缺回收友善空間，無法安心回收。



500元贖不回手推車：垃圾徵費蝕本不做



在會上多名拾荒者申訴，70歲的秋姐退休後做過燒臘舖，2002年開始拾荒，在北區華明邨每天10多小時工作，被人歧視罵她「臭」，被陌生人搶走紙皮和罵她：「妳傻㗎，畀我啦！」



最近一次去廁所幾分鐘後，載滿紙皮的手推車被房署職員拉走，要付費500元才能取回，向區議員求助要她報警先可以處理，直至現時仍未處理事件。秋姐說時眼泛淚光：「我執幾耐先有500元呀？」除此以外被食環署和其他執法人員騷擾。



她提到如果垃圾徵費，「就會睇情況，係咪繼續做，買垃圾膠袋後蝕本就不做，出錢買邊有咁傻！」



真人圖書館現身說法：學生改變印象「不是垃圾婆」



60多歲玲姐，獨居、患有糖尿病，透露糖尿上眼要長期打針，每支$7,000，還要買手推車、手套、工具，希望政府比多些資源 。



工作的時候也遇到不友善對待，到綠在區區回收發泡膠，指佔地方不肯收、食環署充公紙皮等。玲姐指2005年入行$0.3一斤紙皮，現在都只是$0.7一斤，要到中秋節才能夠賣到50元左右，賣紙皮還要被人呃秤，直言「有選擇梗係轉行啦！」



另一方面，玲姐參加社福機構的長者小組，從而認識社會福利、退休計劃，也有物理治療師幫助，早前頸側病都治癒了。社工還帶她到學校，初時被學生覺得污糟，她參加真人圖書館現身說法之後，學生改變對她的印象「不是垃圾婆」，玲姐認為這樣做很有教育意義。



呼籲政府將拾荒者正名化



拾荒者福祉關注組建議社區攜手支持拾荒者，提供更多回收工作空間及社會互動活動。



例如政府部門和地區組織合作，在拾荒工作頻繁的地方設立回收空間，或者規劃停泊手推車的區域，並提供監控設施。建議活化空置政府用地，設置手推車停泊區，以方便拾荒者使用。



政府可參考社福機構實踐經驗，連結地區商戶，容許拾荒者在限定時間內擺放手推車或整理回收物，或者讓他們隔夜存放在店內。同時，建議重新檢視城市規劃，將拾荒者的需求納入未來新發展區的規劃。



另外，建立地區有價回收的資料庫，登記拾荒者工作位置，並提供給市民查閱，促進拾荒者、市民和回收商之間的互動。機構團體也可設立拾荒者二手手推車收集庫，提供替換服務並加裝定位防盜器。



舉辦關懷活動和真人圖書館活動，讓市民能夠與拾荒者互動，並讓拾荒者分享他們在社區中的角色。透過這些措施，希望能夠營造更友善的環境，支持和尊重拾荒者在社區中的貢獻。



「拾荒者福祉關注組」成員：新福事工協會- 拾平台、基督教香港信義會社會服務部- 靈合長者健康中心、聖雅各福群會- 露宿者綜合服務、慈悲香港、同路舍、香港婦女勞工協會。

