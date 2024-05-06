拾荒者月收入千元：社工協助再就業 學者盼拾荒工作正規化 　

編輯室 2024 五月 6日, 星期一 8:18

社工呂家進［右］表示，信義會靈合長者健康中心提供再就業機會。（圖：基督日報）
社工呂家進［右］表示，信義會靈合長者健康中心提供再就業機會。（圖：基督日報）
陳紹銘促政府將拾荒工作正規化。（圖：基督日報）
陳紹銘促政府將拾荒工作正規化。（圖：基督日報）
陳紹銘促政府將拾荒工作正規化。（圖：基督日報）
拾荒者每天工作10多小時月入僅千多元。（圖：基督日報）

香港3千多名拾荒者每天回收廢物15萬公斤，月入只得千多元及遭政府部門檢控，社工呂家進回應本報指，信義會靈合長者健康中心為拾荒者提供再就業，如種菜、伴玩、導賞員等。城市大學陳紹銘博士希望政府將拾荒納入正規工作。

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拾荒者福祉關注組早前發佈「2023全港拾荒者研究調查」，全港拾荒者人數介乎2,791至3,456人，每天回收廢物量約15萬公斤，每月平均收入$1,566，整體收入平均數$7,533元，其中6.4%拾荒者領取綜援，27.9%領取長者生活津貼，29.8%領取生果金。

拾荒者遭遇不禮貌對待，近半（48.5%)）回收物或個人財物在過去三個月內被偷，對比2018年升逾一成；17.8%遭食環署驅趕、10.9%遭充公財物，反映欠缺回收友善空間，無法安心回收。

呂家進：拾荒者再就業「種菜」、「伴玩」、「導賞員」

此外，超過七成受訪者年齡介乎60至79歲，三成希望提供再就業服務、部分60歲以下拾荒者對退休後的生活感到憂慮。社福界可有提供再就業或培訓協助這群長者改善生活、規劃未來？

基督教香港信義會靈合長者健康中心社工呂家進回應本報，指出該中心提供就業支援計劃，為年紀大身體退化的拾荒者提供平台與其他機構連繫，例如在農田種菜和參加福音活動。

呂家進解釋：「不同街坊的生活條件有所不同，有些本身是照顧者未能參加正規的活動，健康中心就會聯繫青年單位，他們可以作為『伴玩』陪伴小朋友；還可以做導師製作傳統小食、導賞員帶領團員在社區體驗拾荒的工作、迪士尼公園做一些彈性的工作等。」

拾荒者本身都可以成為關顧者，透過電話關心其他有需要的人，作為連繫的角色，可以幫到人又能夠賺取生活費。

陳紹銘：拾荒者停工 萬公斤垃圾怎處理？

對於基層聲音擴大讓政府關注拾荒者的現況，香港城市大學社會及行為科學系助理教授陳紹銘向本報表示，全港拾荒者研究調查去年進行，現時垃圾徵費有很多更新和措施，拾荒者仍然未被關注。

陳紹銘說：「拾荒者的數量2,000至3,000人，回收量以萬公斤計扮演著重要的角色，希望社會在推行有關政策的時候，將拾荒者納入考慮，譬如為拾荒者登記在回收工業作為重要的角色。另外，回收工作正規化吸納在系統內。」

他續指，如果垃圾徵費實施導致拾荒者工作停頓，失業之餘數以萬公斤的垃圾不知怎樣處理，連帶商舖也不知怎樣處理。希望政府在這幾個月吸納大家的意見。

至於後續的推動，陳紹銘表示：「拾平台早前舉行研討會，有議員出席及關注拾荒者的現況。此外，如果政府有空間約見我們，當然很樂意反映意見。」

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