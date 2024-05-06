香港啟發：全城福音運動迎接耶穌復活二千年

一齊起動，全城啟發！香港啟發推動全城福音運動，預計未來十年即2033年耶穌受難復活二千年之際，福音傳遍香港。



全城福音運動 合一見證耶穌



香港啟發（Alpha Hong Kong）推動全城福音運動，在視頻發起口號「全城福音運動，合一見證耶穌，一齊起動，全城啟發！」



香港一眾跨宗派牧者繼而宣告起動全城，指出啟發2024是傳福音的關鍵時刻，耶穌為人帶來醫治、盼望和愛，神的愛從沒有離開香港。眾牧者鼓勵信徒向家人、朋友、同事、同學以輕鬆形式幫助他們探索人生，盼望每一個人都經歷上帝的愛、跟隨耶穌、與耶穌相遇、因耶穌的名屈膝，締造十年後的香港景象。



2033年將是主耶穌復活二千周年，呼籲把握未來十年將福音傳遍香港，香港啟發扮演先鋒和橋頭堡角色，開創一系列本色化和高質素影片，包括華人啟發、啟發少年、啟發新世代，推動成人、青少年、基層、職場及線上啟發，作為有效和簡單工具，讓每一個信徒不受限制轉向耶穌的愛。



香港啟發總幹事劉恩琪盼望人們在啟發認識耶穌。來自不同宗派教牧領袖包括：



香港聖公會教省主教長陳謳明大主教、播道會同福堂創堂牧師何志滌、中華基督教會香港區會總幹事王家輝牧師、天主教香港教區輔理主教夏志誠主教、香港浸信教會主任牧師陳康、馬鞍峰香港教會主任牧師李志剛、香港循道衛理聯合教會前會長李炳光牧師、金融業福音團契總幹事陳啟興牧師、香港佑寧堂主任牧師 白蜜夏牧師博士（Rev. Dr. Michele Bland）、Island ECC主任牧師Rev. Brett Hilliard、葡萄藤教會主任牧師Rev. Andrew Gardener等。



福音迎接2033年：耶穌受難復活二千年



啟發創辦人甘力克牧師（Rev. Nicky Gumble）早前亦透過視頻祝福香港啟發30周年，提到他和太太熱愛香港，「懷念過去多年到訪香港的行程，更重要是神愛這城市和香港人，相信香港在神的國度扮演至關重要的角色。」



甘力克牧師指出香港有三大優勢。首先是全球宣教樞紐，東方匯集充滿活力的大都市，充滿不同文化背景。他提到近年中國大陸移民湧入香港，為福音提供非凡的機會，他們不僅能夠認識耶穌，而且接受裝備將福音帶到世界其他地方，因著香港得天獨厚的優勢，可以向全球每一個角落派遣傳教士。



其次，香港是傳福音的先驅，以創新、高效率聞名，亦能夠回應不斷本色化的福音需求。他說：「香港是世界上第一個地方將啟發影片融入本地文化處境，有專為廣東話觀眾而設的，將福音帶到工作場所、學校和城市每個角落。」



此外，香港教會團結一致傳福音，甘牧師回想第一個啟發在30年前的香港開始，今天香港所有宗派都舉辦啟發，很高興看到不同宗派的教會擱置分歧共同努力。



最後，甘牧師表示過去幾年，對香港教會來說確實充滿挑戰，「但我堅信上帝對這城市有一個獨特的計劃，不到十年也就是2033年，我們將慶祝耶穌受難和復活2000周年。」



他呼籲牧師和領袖成為關鍵的少數，為整個城市和其他地區帶來神國的轉化。

