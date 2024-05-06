聖經博物館反轉傳統 學生從始熱愛聖經

墨西哥馬納聖經博物館（Maná Museum of the Bible）是非一般的博物館，透過課程、會議、展覽和資源庫，培養下一代的門徒。有些學生表示從來沒讀過聖經，來到博物館後對閱讀聖經產生興趣。



聖經博物館 培養下一代的門徒



馬納聖經博物館屬於威克理夫國際聯盟（Wycliffe Global Alliance）之一，是一個激勵人們探索聖經、歷史和神學的中心。透過課程、會議、展覽和資源庫，該博物館成為學術探索和文物收藏的寶庫。



博物館創辦人克里斯蒂安·戈麥斯博士（Dr Cristian Gómez）斯說：「我們的願景是培養下一代的門徒，為所有基督教團體服務，並喚醒社會各階層了解和重視《書中之書》的興趣」。



博物館歡迎所有人來探索聖經的歷史，提供第一手證據和文件。訪客可能會探討一些問題，例如：哪一本是第一本聖經？為何天主教版本較多？為何禁止翻譯或閱讀其他語言版本？如何完成土著語言的翻譯？這些問題將為探索者提供深入了解聖經的歷史和背景。



有些學生來是因為教授告訴他們來的，但他們從來沒讀過聖經，許多人生活在不鼓勵這種做法的文化背景中，一旦他們來到博物館，他們就會對自己閱讀聖經產生興趣。



威克利夫國際聯盟美洲區總監戴維·卡德納斯（David Cárdenas）指出，馬納聖經博物館不僅是一座博物館，而是一個透過恩賜和經驗，為參與美洲聖經翻譯運動的人們帶來祝福的事工。該博物館的工作人員參與加強其他培訓中心，並透過上帝形象和語言課程合作，為聯盟培訓參與者提供支持。



從4本擴展到100本 展示經典聖經譯本



博物館也為聯盟和合作夥伴組織提供各種活動的材料。例如2019 年博物館與智利聖經協會合作，提供資料以補充當地翻譯的聖經展覽。 博物館的藏品包括：



＊四世紀西奈抄本和聖路易斯聖經的傳真本，以其精美的彩繪手稿插圖而聞名。



＊1836 年在美洲印刷的第一本西班牙語聖經：拉丁語、西班牙語雙語的《Vence Bible》，共25卷，附有地圖集。



＊路德的德文譯本、威克利夫和丁道爾的英文譯本的傳真本。



2022 年，馬納聖經博物館與方濟各會合作，在瓦哈卡州阿西西聖方濟各聖殿和修道院 (Templo y convento de San Francisco de Asis) 舉辦聖經展覽。展覽題為「為世界各國人民提供的聖經：墨西哥福音傳播500年」，展示了死海古卷、拉丁語通俗文本，這是第一部將《聖經》從卡西奧多羅·雷納（Casiodoro Reina）出版的原文翻譯成西班牙文的譯本。



博物館創辦人克里斯蒂安·戈麥斯博士（Dr Cristian Gómez）在墨西哥城長大，深受首都眾多博物館中文化寶藏的啟發。因為對上帝深信不疑，他開始注意到缺乏展示聖經歷史的博物館，於是開始收集聖經，從4本擴展到100本，並且在學術圖書館和地鐵站等地舉辦展覽，最終成為教授、牧師和神學家，學術生涯遍及墨西哥國立自治大學（UNAM）等機構。

