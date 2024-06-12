世界海洋日：大澳生態導賞 屏東海生館淨灘活動

2024年世界海洋日主題是「喚醒新深度」，在香港，大澳永續發展教育工作室舉辦系列活動，包括永續海洋展及生態導賞；台灣屏東海生館淨灘活動結合講座，呼籲保育從家庭開始。



香港大澳：永續海洋展＋生態導賞



在香港，大澳永續發展教育工作室舉辦「大澳．寧『淨』海」系列活動，壓軸活動於6月8至9日在大澳舉行「永續海洋展覽暨工作坊分享會」。



主辦單位稱，大澳是香港最西面的小漁村，擁有幾百年的海洋文化。漁業、造船業、棚屋和鹽業曾是這裡的經濟支柱。但隨著工業化和海洋污染，大澳只能轉型為旅遊景點，成為香港的海岸後花園。



「永續海洋展覽暨工作坊分享會」活動結合旅遊與教育，旨在呼籲大眾一起保護海洋環境，提升人們對於海洋保護的意識。展覽中以海洋垃圾為材料製作的藝術品吸引了許多人的目光，讓人們重新思考對待海洋資源的態度。



在工作坊中，參與者可以親手製作可重複使用的藍染手帕和精美的回收塑膠手飾，體驗環保與創意的結合。此外，生態導賞活動也吸引大批遊客，讓他們有機會深入了解大澳社區獨特的生態與文化價值。



影片放映及分享會上，播放《擱淺藍鯨啟示錄》影片，探究臺灣年輕藍鯨的不幸遭遇，一同審視台灣長久以來停滯空轉的鯨豚保育問題，以應對香港的保育處境。



屏東海生館：淨灘活動結合講座 保育從家庭開始



台灣屏東海生館響應今年世界海洋日的主題「喚醒新深度」，舉辦一系列多元化的活動。



首先，淨灘活動吸引許多家庭參與，民眾在艷陽下撿拾珊瑚礁中的垃圾，並透過海廢解說了解垃圾對環境的危害。另一項受歡迎的「海洋講座」則在藍鯨骨骼下進行，海洋研究員李世緯教授講解「鯨落」對海洋生態的影響，讓參與者深受感動。



此外，屏東海生館與海洋保育署海廢再生聯盟及國立科學工藝博物館合作，推出各種適合親子的活動。海廢再生聯盟展示了回收材料製成的商品，如SKB合作的黑琵永續鋼筆，而科學工藝博物館則帶來了蜜蠟布手作體驗，讓遊客在趣味中學習環保。



特別針對親子的科教闖關活動，讓小朋友在遊戲中認識海洋保育，家長們也表示這是一次寶貴的親子同樂機會。



屏東海生館指出，透過這些活動不僅提供海洋深度旅遊的熱門景點，更讓遊客在享受海底世界的美麗之餘，也增強了保護海洋的信念。這些活動的成功舉辦，展現了海生館對海洋教育的承諾，並鼓勵民眾從日常小事做起，共同保護我們珍貴的海洋資源。



上帝將海洋視為生命之源



世界海洋日對基督徒的意義在於提醒我們，創造萬物的神將海洋視為生命之源。聖經中記載「神的靈運行在水面上」，彷彿啟示著海洋的神秘力量。古典哲學家對水起源的觀點也凸顯了海洋對生命的重要性。人體六成由水組成，水更是生命的載體，滋養細胞，支撐生態鏈。



基督徒與上帝共同創造的海洋環境連結在一起，應當愛護和保護，尊重大自然的力量。讓我們懷著敬意，繼續關注和呵護海洋，這個充滿魅力和生命滿溢的家園。



聯合國2009年起將6月8日定為「世界海洋日」，旨在喚醒人類對於海洋的認識、保護及永續利用，希望世界各國能藉此機會向人類賴以生存的海洋致敬，並慎重審視全球污染和魚類資源過度消耗等問題。

