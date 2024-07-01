全球首部手語耶穌福音電影6月面世

全球首部手語耶穌福音電影6月20日面世，7千萬聽障人士透過手語觀看耶穌事蹟認識福音，為聾人群體提供一個全新的方式來體驗耶穌的故事。



基督教組織聯合製作及發行一部開創性的新電影——美國手語版《耶穌：聾人傳教電影》（Jesus, a Deaf Missions Film），該電影在本月首映，由聾人專業人士編寫和製作，確保透過聾人的視角呈現福音故事，同時忠於聖經對基督一生的記載。聾人傳教會（Deaf Missions）與耶穌電影事工（Jesus Film Project）及幾個基督教組織共同製作這部電影，影片由聾人演員和母語手語者組成，並為非手語觀眾提供英文字幕。



《耶穌：聾人傳教電影》以2000多種不同語言提供基督教電影，作為其「觸及每個地方的每個人」使命的一部分，特別關注那些最難接觸到福音的人。這部電影標誌著他們努力提高包容性和代表性並尋找在不斷變化的世界中分享福音的新方法的歷史性時刻。



「在耶穌電影項目，我們相信世界各地的每個人都應該獲得耶穌改變生命的愛和寬恕。我們打破語言和文化障礙，確保任何人、任何地方都可以觀看基督教電影，」耶穌電影執行董事喬什·紐厄爾（Josh Newell）表示。



「我們很高興能與聾人傳教會一起，與聾人社區建立聯繫，他們在很大程度上還沒有直接用透過手語接觸到福音。」



聾人傳教會在全球使用了400多種手語，目前正在測試手語配音技術，以便讓全世界的聾人都能透過多種手語觀看這部電影。



聾人傳教會首席媒體官兼製片人約瑟夫喬斯林（Joseph Josselyn）則表示：「很高興看到聾人觀眾對這部電影的反應。他們終於可以在沒有任何語言障礙的情況下觀看一部關於耶穌的電影。」

