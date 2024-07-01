難民主日 基督教協進會籲施予受助皆蒙上帝恩典

為了迎接世界難民日，香港基督教協進會將6月16日定為「難民主日」，探討我們對待難民的態度，並思考耶穌如何看待「最小的弟兄」，強調施予者與受助者同時領受上帝的愛與恩典。



為了迎接世界難民日，香港基督教協進會今年將6月16日定為「難民主日」，由難民事工的謝慧文傳道撰寫講章，主題為「難民與我們同在，對我們是禍或是福？」經文選用馬太福音25章31至46節，探討我們對待難民的態度，思考耶穌如何看待「最小的弟兄」。



文章指出，留在香港難民群體對我們是福，原因在於施予者與受助者同時領受上帝的愛與恩典，施予者是一份從上帝而來的福氣。



馬太福音25章35至36節、42至44節提到四個情景判斷何謂義人和非義人：耶穌餓了、流浪在外、赤身露體、在監獄裡。義人基於憐憫或更重要是聖靈感動伸出援手，由此可見義人不是因為他們的行為，而是活出耶穌門徒的本質遵從上帝的教導。



耶穌說做在任何一個「最小的弟兄」就是做在我身上了。相反，非義人先計算利益才決定行動，出發點不是憐憫，不是跟從上帝的旨意，而是自己的渴想。



文章總結，耶穌的教導是要門徒時刻警醒。今天我們遇上難民群體並不是偶然，是出於上帝的好，我們或許有猶豫害怕，卻相信是上帝給我們的功課，能夠完成的。因此難民與我們同在是我們的福氣。



2024年「難民主日」講章

