錨型十字架與船型祭壇：教堂重塑漁民信仰精神

馬來西亞十八丁聖伯多祿天主教堂隆重開幕，其獨特的設計融合了中西文化，特別是錨造型十字架和船型祭壇，展現了漁村行業元素，成為全馬甚至全球罕見的教堂建築。



新增聖鍾和中國宮殿造型



星洲網消息，馬來西亞十八丁聖伯多祿天主教堂（St. Peter's Catholic Chapel）於6月29日隆重開幕，新建竣的教堂以其獨特的設計和美觀結構吸引眾人目光。特別引人注目的是教堂上方的錨造型十字架以及象徵著挪亞方舟的船型祭壇，這種結合漁村行業元素的設計在全馬甚至全球都極為罕見。



太平天主教堂主任兼檳城教區副主教劉開祥神父表示，這座教堂的設計新穎並融合了中西文化，以當地居民行業為基礎，如錨造型的十字架和漁船造型的祭臺。教堂重建耗資95萬令吉，並新增了聖鍾和中國宮殿造型的聖體櫃，展現了天主教信仰對於多元文化的包容。



劉神父回憶起60至70年代，十八丁教友家庭只有約50餘戶，為了方便教友參與教堂活動，於1968年在十八丁村口新芭申請了一片土地建立教堂。隨後，於1969年開幕的聖伯多祿教堂以聖伯多祿為名，成為當地信眾的聚會場所。



錨型十字架、船型祭壇：漁民冒險犧牲精神



新建的十八丁聖伯多祿天主教堂展現了獨特的設計和寓意。教友朱國源指出，錨型十字架是古老的基督教符號之一，根據歷史記載錨型的十字架是最古老的基督教符號之一，在古羅馬地下墓穴的石棺、墓碑和基督教藝術作品中常出現，代表對基督的信仰和希望，也象徵著安全和根源的聯繫。相對地，船型祭壇則讚揚了十八丁的漁民，他們冒險、犧牲，在信仰的道路上承擔著重要的角色。



聖伯多祿教堂的重建不僅是對基督教信仰的體現，也展示了對當地文化和傳統的尊重與包容。在「落成感恩」晚宴上，教友們共同慶祝這一歷史時刻，回憶著教堂的發展歷程，展望著未來信仰之光的照耀。

