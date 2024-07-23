教關6月啟動社區轉化課程 實地考察水泉澳、北區、油麻地

教會關懷貧窮網絡於6月舉辦「實踐使命在社區」課程，140位信徒共同學習如何在社區中實踐信仰，促進彼此合作，實現天國觀的社區轉化。



教會關懷貧窮網絡6至10月展開「實踐使命在社區——天國觀的社區轉化」課程共4堂，地點在中國基督教播道會泉福堂。根據教關的消息，第一堂有140位教牧、長執及信徒參與學習如何在社區實踐信仰。



基督教中國佈道會尖沙咀迦南堂的「家‧南‧天地」堂主任關浩然牧師在教關社區轉化工作坊分享教會參與社區服侍的觀念。教關總幹事先馬秀娟博士則介紹如何透過網絡協作實踐使命，並發掘資源，以展示天國在社區的實踐。在地區小組討論中，與會者積極分享他們對社區轉化的願景。



該課程旨在促進教會同心關懷貧窮，以帶動信徒生命的轉化，支援正在進行社區服侍的堂會。課程設計期望啟動大家的合作，共同在社區中實踐使命，達到天國觀的社區轉化。



在7至8月期間，教關安排數次實地探訪活動，深入水泉澳、北區和油麻地等地，實踐社區轉化服侍。7月中旬，課程進入第三堂，學員到油麻地進行網絡協作服侍的實地考察，與當區牧者、義工和受惠者進行交流。在課堂上，來自不同地區的學員分組聆聽了教關牧者網絡顧問的分享，並考察了該區的特色。



7月18日，北區的實地考察和分享會圓滿完成，近20位牧者及領袖參與。教關牧者網絡顧問李海平牧師和李浩銓牧師分享教會如何透過網絡資源回應社區需求的經驗，並強調社區服務的互動性和持續更新的重要性。



此外，教關於7月20日與水泉澳網絡伙伴合作，為30位長者舉辦健康日活動，目的是來轉化長者的健康習慣，使他們活出豐盛生命。整個活動受到了參加長者的歡迎，所學的知識也能夠運用到日常生活中。



教關在水泉澳服務十年，未來將持續投放資源，以促進鄰里間的互助，力求將水泉澳建設成為充滿活力的愛心社區。

