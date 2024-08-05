華福研討會：信徒遇職場挑戰尋問「上帝甚麼心意？」

世界華福中心舉辦「未來教會」研討會，陳敏斯教授指出，職場基督徒在周末到教會就像回到耶路撒冷，而平日在巴比倫，面對職場的挑戰尋問：「上帝將你安置在現在的公司，祂有甚麼心意？」



世界華福中心指出，在職場的基督徒就像是被擄到巴比倫的以色列人，雖然處於文化差異巨大的環境中，但上帝的旨意是要他們為那座城市求平安並帶來祝福，這需要牧者提供支持和幫助，使基督徒能在職場中成為門徒。



城市轉化學院的創辦人及院長陳敏斯教授在研討會發表題為《耶路撒冷VS. 巴比倫》的講話，分享一位姊妹參與一個涉及建造寺廟和一尊大觀音像的公司專案。作為該姊妹的牧者，應該如何提供幫助？此外，面對職場普遍講究風水的文化，基督徒又該如何應對？



陳敏斯提到，以色列人被擄到巴比倫時，上帝的旨意是讓他們留下並為那座城市求平安。在艱難環境中，人們可能會選擇留下並被同化、離開並拒絕往來，或者留下並為那座城市帶來祝福。至於「平安」的含義，它包括個人狀態、人際關係、民族國家關係以及神與人之間的關係，處於整全、健康、安全的狀態中。



陳敏斯鼓勵牧者們走出舒適圈，關心職場中的基督徒，就像《以斯帖記》中的末底改，雖然不能進入皇宮，但經常在宮外打聽和關心以斯帖，最終在關鍵時刻給予適當的建議。



陳敏斯還提到了「被放逐的門訓」，指出巴比倫與耶路撒冷的文化差異巨大。對於職場基督徒來說，周末到教會就像回到了耶路撒冷，而平日在巴比倫，牧者通常處於耶路撒冷，可能難以理解身處巴比倫的基督徒的處境。



最後，陳敏斯強調「要叫你末後有指望」的重要。以色列人要在巴比倫待滿70年才能返回，許多人可能無法見到回耶路撒冷的那一天，但不能失去對未來的希望，最要的是「上帝將你安置在現在的公司，祂有甚麼心意？」



世界華福中心於5月13至16日在沙巴亞庇舉辦「未來教會」研討會，講員除了陳敏斯教授，另有鄭超君姊妹分享「市場上的門訓」、蔡志堅牧師主講「教會COE模組」。



是次研討會聚焦於華人教會當前面臨的挑戰，包括如何有效牧養青年一代、在媒體與科技迅猛發展的時代中發揮影響力、牧者在職場提供全面的牧養與門徒訓練，以及展望未來教會的發展方向和不變的福音如何在其中展現。

