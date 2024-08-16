基督徒文字工作者如何克服「網路閒蕩」的困境

如果你在侍奉基督，「贖回光陰」意味著什麼？



大多數基督徒都熟悉「贖回光陰」這個概念的經文：「你們要謹慎行事，不要像愚昧人，當像智慧人。要愛惜光陰，因為現今的世代邪惡。所以不要作糊塗人，要明白主的旨意是什麼。」（以弗所書5:15-16）



如今，如果我們是為基督而活，更需要善用我們的時間。基督徒文字工作者也不例外；我們需要勤奮地寫作，創作出能為我們這個罪惡疲憊的世界帶來鹽和光的文章和書籍。



但這並不容易。基督徒文字工作者和其他人一樣，容易陷入「網路閒蕩」的情況。



什麼是「網路閒蕩」?



什麼是網路閒蕩？你可能沒聽過這個詞，但你一定做過。



當你正處於高度生產力的工作模式中，突然內心有個聲音說：「是時候檢查一下Facebook了。」



你會失去所有的動力，停下來滿足你那不合理的慾望，去看看Facebook上發生了什麼，查一下你想買的東西的價格，觀看有關貓咪的視頻，或者讓大腦從手頭的任務中放個假。



這是一個嚴重的問題，已經存在很長時間，且愈演愈烈。根據《華爾街日報》2016年的一篇文章，有些研究顯示，美國企業每年因這種員工網路閒蕩損失高達850億美元。如果你是為主寫作，損失可能更大，因為這關乎靈魂的救贖。



為什麼網路閒蕩對基督徒來說代價高昂



為什麼網路閒蕩對基督徒寫作者來說是一種威脅？



寫作需要專注。大多數基督徒寫作者感覺在寫作時與主連結。但當你屈服於那些將你帶離主所賜給你的思想的念頭時，你便打破了這種連結。這是一種不自律的行為，如果你縱容它，最終會變成一個壞習慣。



這就像以掃為了一碗紅湯賣掉了自己的長子名分（創世記25:29-34）。基督徒寫作者將他們的創作流變換成了檢查Facebook頁面時所獲得的情感刺激。



這並不是說你不應該休息。然而，為了保持專注，你應該有計劃地安排休息時間。反思或禱告的休息是值得的。即使是吃點心或做運動的休息也是好的。但你絕不應該隨心所欲地放下手頭的工作。



網路閒蕩是一個屬靈問題



你的時間是寶貴的，而網路閒蕩會浪費它。作為一名基督徒寫作者，你應該關注這個問題。如果你明智的話，你會有寫作的字數目標，但如果你屈服於網路閒蕩，你將無法達成這些目標。



在一項研究中，威斯康星大學商學院的瑪麗亞·特里亞納教授發現，網路閒蕩者每天可能花多達2.5小時遠離他們的工作。即使你每分鐘只打30個字，這也意味著你那天會少寫4,500個字，在整個工作周內少寫22,500個字。



當你每次網路閒蕩10至15分鐘時，失去的時間會累積起來。但我們大多數人都知道，網路閒蕩很容易變成「時間錯亂症」，即時間的扭曲或混亂。比如說，我們只打算花一分鐘檢查一下Amazon.com上的商品價格，結果卻在比較價格和閱讀評論中迷失了，當我們原本只打算離開工作幾分鐘時，卻可能失去了一個小時甚至更多的時間。



「彷彿你可以消磨時光，卻不傷及永恆。」 --亨利·大衛·梭羅，《瓦爾登湖》



你可能會說：「這是我的時間，我想浪費就浪費。」但對於基督徒寫作人來說，這是真的嗎？不，這不是真的，特別是當我們承認自己是主的僕人（哥林多前書7:22）並理解這意味著什麼。聖詩作家艾薩克·沃茨明白這一點，並寫下這句話：「親愛的上帝，讓我所有的時間都屬於你。」



如何贖回你的寫作時間



大多數寫作人都在網上進行研究，這就像是在炸藥工廠工作。我們想製造炸藥，但不希望它在我們手中爆炸。無論是哪種情況，都很容易分心，而這就是壞事發生的時候。



這也是為什麼我長期提倡將書籍研究與寫作分開進行的原因之一。在開始寫作之前，先完成所有的研究。你不需要在同時進行研究和寫作時產生的分心。



如果你在寫作階段發現缺少某些事實，可以在寫作中放一個標記，然後在修訂時補充這些空白。



第二件事是更一般的建議。如果你有自控問題，可以在你的網絡瀏覽器上安裝一個網站屏蔽器。例如，如果你使用Chrome瀏覽器，你可以去Chrome的Google網店，從眾多可用的網站屏蔽器中選擇一個。



它們可以屏蔽那些你容易誘惑自己使用的網站。你可以自行選擇。大多數是按時間觸發的，因此你可以設定屏蔽Facebook四個小時。例如，如果你明智的話，你會設置它在你預留的整個工作期間消除誘惑，不論那段時間有多長。



基督徒網路閒蕩者的概念與基督徒寫作人的呼召直接衝突。我們必須通過有效地工作來贖回上帝賜予我們的時間。



本文作者： Donald L. Hughes，美國福音派基督徒，作家，牧師，媒體人。

