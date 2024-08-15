在開學季，為孩子們的禱告指南

隨著開學季的臨近，許多父母開始為孩子的新學期做準備。從文具到校服，一切都要安排妥當。然而，有一項更為重要的準備可能常常被忽略，那就是為孩子們的學業和屬靈成長禱告。



Stormie Omartian 在《如何為你的孩子禱告》一書中指出，禱告不僅能為我們的家人帶來屬靈的保護，還能幫助他們在生活的每個階段經歷神的恩典和指引。在開學季這個特殊的時刻，父母可以通過禱告為孩子們在新學期的挑戰中獲得力量和智慧。

Omartian 強調，為孩子禱告時，父母應特別關注以下幾個方面：



1. 安全與保護：新學期意味著孩子們將面對新的環境和人際關係。禱告求神保守孩子們的安全，保護他們免受任何形式的傷害，無論是在校內還是校外。Omartian 在《為孩子禱告的力量》中建議，父母可以禱告說：「主啊，我把我的孩子交托給祢，求祢用祢的手護衛他們，遠離一切危險與邪惡。」



2. 學業與智慧：求神賜予孩子們智慧和理解力，使他們能夠在學業上有卓越的表現。Omartian 強調，父母應為孩子祈求一個清晰的頭腦和學習的動力，並且幫助他們在困難面前能夠依靠神的力量。可以這樣禱告：「主啊，求祢賜給我的孩子聰明智慧，幫助他們在學習中有正確的理解力，並且在考試和功課中都能有信心。」



3. 友誼與良好品格：孩子們在學校中建立的友誼對他們的成長至關重要。父母可以為孩子禱告，求神引導他們與正直和善良的朋友相識，並賜給他們分辨善惡的能力。《如何為你的孩子禱告》中提到：「主啊，求祢引導我的孩子，幫助他們找到那些能與他們共同成長、互相鼓勵的朋友，並遠離那些可能帶來負面影響的人。」



4. 屬靈成長與信心：在學業和人際關係之外，孩子們的屬靈成長同樣重要。Omartian 在《為孩子禱告的力量》中寫道，父母應為孩子禱告，求神讓他們在學校的環境中也能堅定自己的信仰，並且在遇到挑戰時能夠依靠神的力量。可以禱告說：「主啊，求祢在我的孩子心中堅固他們對祢的信心，使他們在學業和生活中都能依靠祢，不論遇到什麼挑戰，始終相信祢的帶領。」



隨著孩子們進入新學期，父母可以通過每日的禱告，為他們在學業、友誼和屬靈生活中奠定堅實的基礎。願每一位父母都能在這開學季，將他們的孩子交托給神，求神保守並引導他們走向光明的未來。

