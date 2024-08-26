作曲家黃安倫受任香港聖公會檔案館學術研究顧問

著名作曲家黃安倫教授被委任為香港聖公會檔案館歷史研究中心學術研究顧問。黃教授擁有耶魯大學學位，原中央歌劇院駐院作曲家，將參與聖公會檔案館歷史研究中心與奧地利教育部合作的中國基督徒音樂家研究項目。



據香港聖公會刊物《教聲》報導，黃安倫教授畢業於美國耶魯大學音樂學院，原中央歌劇院駐院作曲家，並以其作品在國際間享譽盛名。他的音樂作品不僅涵蓋廣泛，如鋼琴協奏曲、小提琴協奏曲和芭蕾舞劇，還展現出基督信仰及中國文化將世俗與神聖、自然與人生得以統一。



黃教授在此次委任中的重要項目之一，是香港聖公會歷史研究中心與奧地利教育部所合作的中國基督徒音樂家研究項目，合作機構為維也納國立音樂暨表演藝術大學音樂研究所。



黃安倫教授在音樂創作上深受家庭背景影響，四代基督徒的身份橫貫整部在華基督新教史。父親黃飛立教授是中央音樂學院指揮系創始人及中國交響樂泰斗，一生以信仰、藝術、科學為立身準繩，曾於上海富吉堂參與創立上海聖樂團（香港聖樂團前身），為中國聖樂的開創及實踐作出了篳路藍縷的努力，黃氏家族堪稱在華基督徒音樂家之典範。



在委任儀式前，黃教授的三部作品於北京國家大劇院上演，包括《塞北舞曲》、小提琴協奏曲《紅樓夢》及芭蕾舞劇《敦煌夢》。 其中，《紅樓夢》的小提琴協奏曲是根據王立平先生1987版電視劇《紅樓夢》之配樂改編而成，展現了《紅樓夢》中人物的悲歡離合。



在小提琴協奏曲後，黃安倫教授的芭蕾舞劇《敦煌夢》組曲（第一組曲） 以常書鴻的真實事蹟而作，涵蓋多個音樂片段，從《沙漠》的低音與駝鈴聲，到《飛天女》的夢幻色彩。



此外，黃安倫教授於今年1月在香港執棒其所作《約瑟的啟示》，兩部於京上演的作品則據其內容及背景展現出一種宗教間的比較視野。



最後，文中指出香港聖公會歷史研究中心致力於深入研究大中華及世界範疇下的聖公宗史和基督宗教史。該中心與香港、內地各院校及全球著名院校如牛津大學、倫敦大學亞非學院、耶魯大學、多倫多大學等有著長期深入廣泛的交流；期待與黃安倫教授在基督教藝術上合作與同工，以嘉惠學界、榮神益人。

