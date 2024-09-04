人工智能對牧會的挑戰與機遇：華人牧者深度解析

在近日由CSA主辦的一場主題為「AI對牧會的衝擊與應用」的網絡研討會上，李業基牧師和陳啟柏博士作為嘉賓，分別從宏觀和微觀角度探討了人工智能（AI）對教會和基督教文化的深遠影響。



李業基牧師與陳博士在麻省理工學院（MIT）時相識，共同創辦了香港學生查經小組。二人在技術與神學的交匯點上都有深入研究，李牧師現任矽谷教會牧師，同時在神學院擔任兼職教師，陳博士則是一位資深軟體工程師和神學教師。在本次AI主題研討會上，陳啟柏博士專注於AI的衝擊，探討AI對社會的深遠影響，而李業基牧師則重點分析AI的應用。



陳啟柏博士的觀點：AI對社會、教會及個人生活的影響與衝擊



陳博士指出，AI技術已經超越了人類的智慧，並在多個專業領域內取得了驚人的進展。他強調，AI的進步不僅影響技術層面，也對人性、文化及哲學層面產生了深刻的變化。



陳博士分享了AI在醫療領域中的應用，並提出了相關的倫理問題，例如偏見數據的使用以及對隱私的威脅。他認為，儘管科技能夠放大問題，但唯有耶穌基督才能真正解決這些根本性的問題。



在教會領域，陳博士提到AI的挑戰，例如AI能夠模仿大衛詩篇的結構來寫哀歌，這可能會對傳統牧師的講道工作構成威脅。此外，他指出AI技術在娛樂行業的應用可能會取代許多人的工作，特別是臨時演員和配音演員。



陳博士引用了《Technopoli》一書，說明科技從解決問題的工具變成了創造問題的源頭，並最終控制了人類的生活。他呼籲教會重新思考教育體系的改造，尤其是MIT等機構已經開始重視創造力、團隊合作和領導力等素質的培養，而不僅僅依賴考試成績。



為了應對AI帶來的挑戰，陳博士建議教會重新定位牧師的角色，從傳道者轉變為社群建設者，並適應後疫情時代的虛擬化趨勢。他鼓勵教會領袖思考如何調整自身角色，以更好地應對AI的挑戰。



李業基牧師的見解：人工智能可以加速福音的傳播



李業基則從技術應用的角度分享了他的見解。他介紹了語言工具在教會和神學教育中的重要性，特別是數字工具（如OCR、語音識別、手寫識別）的應用。李業基指出，儘管華人基督教出版界對新技術仍有一定抗拒，但成熟的技術如OCR在中文基督教數字化資源的創建中仍具有重要作用。



在實際應用方面，李業基介紹了AI在翻譯與字幕中的應用，如YouTube的自動字幕和翻譯功能、Adobe Premiere Pro的自動字幕功能，以及Zoom的錄音、轉錄和翻譯功能。他比較了Google Translate與DeepL的翻譯效果，認為DeepL在處理神學術語時表現更佳，並建議使用DeepL的Glossary功能來提高翻譯質量。



展望未來，李業基提到了語法檢查與拼音工具在提高翻譯質量中的重要性，並預測語音複製技術和虛擬導師將成為神學教育的一部分。他強調，儘管AI可能會導致一些傳統職位的消失，但同時也能加速福音的傳播，使神的話語進入更廣泛的領域。他鼓勵大家思考AI應用的潛在好處，並探索這些技術如何能夠更有效地推動福音工作。

