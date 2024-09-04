宗教教育中心推課程：幫助青少年認知壓抑情緒





為推動青少年情緒教育，宗教教育中心近期舉辦講座暨新書發佈會「心靈秘密花園」。婚姻及家庭治療師張佩斯指出，透過該套課程輔導理念青少年可在安全空間接觸和表達感受，藉由導師的陪伴，使心靈如同花園中的植物般茁壯成長，尋找到人生意義和目標。



在發佈會上，婚姻及家庭治療師、資深兒童及青少年工作者張佩斯指出，上帝創造的伊甸園象徵著快樂，然而人類的生活卻常常感到快樂的缺失。透過《情緒管理實踐課程──心靈秘密花園》這套教材，青少年可以在一個安全的空間接觸和表達自己的感受，並藉由導師的陪伴，使心靈如同花園中的植物般茁壯成長，恢復伊甸園的和諧與真誠。



張佩斯介紹課程中輔導的理念，強調情緒並無好壞之分，除了基本的喜怒哀樂，背後還有其他多種情緒。她指出，情緒帶動思想，繼而出現感受，身體出現反應例如緊張、憤怒，長期不作處理連鎖反應影響行為。



因此需要認知情緒，許多青少年在成長過程中未能找到空間講述自己的感受，該課程採用「健康心靈階梯」的四個步驟來幫助他們處理負面的想法：



1. 觀察與接納：透過靜觀活動，協助青少年觀察自己的壓抑情緒並接納這些情緒。

2. 轉換思考：客觀看當下的情況回望整件事情。

3. 表達：鼓勵學生向導師或同伴表達自己的經歷和感受。

4. 調適：學會調適負面情緒，從而提升心理健康，騰出空間健康交友，建立良好的人際關係，實現健康成長。



張佩斯強調，建立正向情緒對青少年尋找人生的意義和目標至關重要。《心靈秘密花園》不僅是情緒教育的工具，更是青少年探索自我和成長的重要平台。



講座暨新書發佈會於6月11網上進行，講員為該書作者：婚姻及家庭治療師、資深兒童及青少年工作者張佩斯；香港大學教育系哲學博士姚錦雯，兩人分享推展青少年情緒教育方面的實務經驗和心得。

