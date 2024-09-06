探索人生意義「暫居、定居、永居？」：浸聯會佈道會9月展開





香港浸信會聯會於9月27至28日舉行聯合佈道會，主題為「暫居、定居、永居？」。佈道會共分三場，每場焦點不同，旨在回應不同人士的需要。



是次聯合佈道會由香港浸信會聯會主辦，九龍城浸信會協辦，共分三場：



第一場：9月27日晚上7:30的公開場，唐榮敏牧師將以「我還要做什麼？」為分題，分享馬可福音10章17至22節的經文，並邀請劉偉恒先生作為見證嘉賓。



第二場：9月28日上午10:00的成人、家庭、長者場，曹偉彤院長將以「平安永住我心！」為分題，分享約翰福音6章68節的經文，見證嘉賓為司徒永富先生。



第三場：當天下午2:30的中學生至大專生場，鍾志廣牧師將以「離不開？留不低？」為分題，分享路加福音15章11至32節的經文，同樣邀請司徒永富先生作為見證嘉賓。大會亦安排音樂佈道經典組合ETERNITY分享見證。



鴻福堂集團執行董事司徒永富在宣傳視頻中提及香港在職人士的壓力來自於離散，在生活中仍需應對許多挑戰，包括賺錢養家、供樓和照顧長者。他強調信仰在他的人生中是完整的全部分，邀請在職人士參與佈道會，藉著療癒的訊息關心自己的內心，相信「你不孤單，我們一齊努力！」



香港浸信會聯會會長唐榮敏牧師指出，香港生活環境非常急速，人們忙於賺錢養家，但缺乏機會思考人生的意義。他強調培靈會是與神相遇的時機，介紹主耶穌給大家認識，適合不同年紀的人去思考及面對人生意義，並認識主耶穌。



大會自8月起，每週發放佈道會代禱事項，並舉行三場視像祈禱會，求主興起浸信宗各堂會，以行動關懷處於迷茫、疑惑與恐懼的香港人，為主作美好的見證。同時，大會也為福音對象祈禱，並招慕陪談員。

