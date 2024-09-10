神國藝人《A.I.》舞台劇：啟發真我與家庭關係

神國藝人（Kingdom Artists）暑假期間演出《A.I.》舞台劇，由成員自編、自導、自演，旨在讓年輕人探索真我，有演員從劇中體會珍惜現實裡與親人之間愛的關係。



《A.I.》舞台劇於今年6月進行演出，故事設定在一個遭遇災難的未來世界，人類被迫移居地下城。科學家發明了一個全新的A.I.系統，讓地下城居民能夠進入虛擬世界，以逃避現實的痛苦。故事中的科學家父親希望這個系統能幫助內向而自卑的兒子重新融入社會，與他人建立聯繫。



然而，A.I.究竟是幫助人們重建自信，找到真我，還是讓人迷失於虛擬之中，難以分辨真假。這部劇將新科技的夢想與人與人之間最真摯的情感結合，構建出一個悲喜交織的故事，描繪年輕主角在經歷人生的關卡後，才恍然大悟真實溝通與自我生命的獨特之美。



在舞台劇中，演員徐恩助飾演阿飛的父親，神國藝人在臉書上載他的分享。徐恩助表示，劇中阿飛與父親之間的互動，實際上反映了他本人與父親之間的關係，在現實生活他與父親之間存著深厚的愛，但卻常常因為缺乏有效的溝通而無法真正彼此理解。



徐恩助提到，阿飛的台詞深深契合了他的心情，使他在排練和演出過程中感到緊張。他坦言，從思維和情感的層面上一開始難以捉摸角色的感受——阿飛如何回憶妻子、保護兒子，但又以自私的方式來表達他的愛。隨著排練的深入，卻逐漸融入角色，開始理解作為父親所面臨的困難、需求和深厚的情感。



在虛擬世界「心飛之地」，AI人工智能Reli是主角阿飛的最可靠朋友，協助他探索虛擬空間，並與其他用戶溝通。Reli最終按照阿飛的指令重置帳戶，展現了無條件的支持。



飾演Reli的演員蘇睿晴（Zuice）表示，這次演出讓她變得更加活潑，並克服了演戲、唱歌和跳舞的挑戰。劇中的家庭關係情節觸動了她，鼓勵她與家人進行真誠交流。每次演出前大家一起祈禱、互相擁抱，在劇組的溫暖和支持下，她感受到了被愛和接納，這幫助她自由地活出自己。



神國藝人自2013年成立以來，製作超過三十部大型音樂劇及一百多部小型舞台劇，在荃灣擁有一個專屬的舞台和完善的幕後配套。參與的成員大部分為業餘人士，來自不同年齡、背景和國籍，但都在這個過程中經歷了生命的轉化與心靈的醫治。

