中港兩地生死教育研調：港生對離別情緒難表達

中港兩地生死教育遲起步，青年辦公室（MWYO）9月16日發表《香港中學生看生死研究報告》，發現有宗教信仰學生不了解活著理由；同時引述內地近6成大學生希望獲得死亡教育的相關培訓。



生死教育對提升學生的心理健康和正向價值觀有顯著影響，並幫助他們理解人生的目標。與此相比，香港的生死教育仍處於起步階段，尚有巨大的發展潛力。基於此，青年辦公室（以下簡稱MWYO）與香港生死學協會攜手進行一項混合模式的研究。



研究團隊於今年1至2月進行調查，共有兩所中學參與（基督教學校及無宗教背景學校），收集277份中三及中四學生的有效問卷，回覆率達80.1%。在深入訪談方面，兩所學校各邀請13位學生，共有26名學生參與。



有宗教信仰學生不了解活著理由



研究指出，關於性別與生命意義和死亡態度 ，對生活的品質、價值、自由，男性普遍高於女性。對於宗教信仰與生命意義和死亡態度，有宗教信仰的學生大多認為「不了解活著的理由，亦較多相信死後世界的存在，或視死亡為可通往永生及幸福的道路」，這或許與他們對於其信仰的教導出現少許誤解或偏差所致。



另外，中學生普遍認為死亡是自然且不可避免的一部分，因此在接受死亡的平均分數上為3.71，顯示他們對死亡的自然性有一定的認同。然而，他們同時對死亡充滿憂慮和恐懼，有部分學生認為死亡可以是解脫苦難的方式。



離別和死亡議題：情緒表達較為困難



在對話中，探討離別和死亡的議題，發現他們對於情緒的表達較為困難，也不知該如何面對這些情緒。有些學生選擇讓時間沖淡痛苦，或將感受深埋心底，獨自承受。在談及假如能回到過去的情境時，他們多數不願意回去，因為不想重溫面對死亡那一刻的傷痛，選擇拒絕或逃避。



關於生命的意義，學生指出為目標而奮鬥的過程非常重要，但在生命和理想之間的選擇中，生命有時可以有條件地犧牲。這種犧牲是在經過深思熟慮的情況，並對他人的意願表示尊重。



建議修訂課程架構「生命教育」改為「生死教育」



基於以上研究發現，研究團體建議對《價值觀教育課程架構》進行修訂，將「生命教育」改為「生死教育」。此外，建議將生死教育融入日常課堂教學中，使學生在平常的學習中能夠思考生死議題。並與非政府組織合作，持續評估學生對生死的看法，同時增強教師培訓，提高生死教育的質量。



疫情後內地加強生死教育



報告還提到內地在生死教育方面的進展，特別是自2020年新冠疫情爆發以來，教育部提出的五項主要支持措施，包括：加強宣傳教育以建立正確的生死觀和價值觀；在課程體系中融入生死教育；改善施行機制，並加強生死教育的實踐研究；強化危機干預，建立疫情後的心理援助服務體系；進一步提升生死教育工作人員的專業水平。



最後，引述《中國預防醫學雜誌》的調查，近6成大學生希望獲得死亡教育的相關培訓，僅約2成的受訪者認為自己能夠妥善處理與死亡相關的問題。此外，2020年的一項調查發現，近6成的初中生渴望在學校的課堂上學習有關死亡的知識。

