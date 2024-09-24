香港中學生抑鬱問題嚴峻 YMCA呼籲建立「三層應急機制」

編輯室 2024 九月 24日, 星期二 9:47

YMCA公佈本港首份「香港中學生精神健康素養」調查，約三成學生受抑鬱症狀影響。（圖：YMCA提供）
YMCA公佈本港首份「香港中學生精神健康素養」調查，約三成學生受抑鬱症狀影響。（圖：YMCA提供）

香港中華基督教青年會（YMCA）近日發佈一項針對本地中學生的「精神健康素養」調查結果，揭示約三成（30.6%）受訪學生正遭受抑鬱症狀困擾。調查結果令人擔憂，不僅顯示精神健康問題在學生間的普遍性，亦反映了他們對於心理健康幫助的低求助意願。

逾兩成學生不願尋求協助

調查於2023年7月至8月進行，共訪問了826名港島區的中學生。結果顯示，除了有三成學生受抑鬱症狀影響外，四分之一（24.5%）學生正經歷焦慮問題。更令人擔心的是，逾兩成受訪者表示不會主動尋求協助，47%的學生表示，即使遇到心理健康問題，他們也不一定會尋求專業幫助。

抗逆力低 需更長時間調整

YMCA透過「抑鬱焦慮壓力量表」（DASS）進一步分析，結果顯示36%的受訪學生抗逆力低，意味著他們在面對壓力和逆境時，需要更長的時間來調整情緒。此外，雖然有52.5%的學生自評健康狀況為「極好／非常好／好」，但當中仍有15.9%的人同時經歷抑鬱症狀，顯示精神健康問題在自覺健康的人群中亦普遍存在。

Like Us on Facebook

青少年面對溝通困境

中五學生Christy（化名）分享了自己的經歷，表示因學業壓力而焦慮失眠，並曾因家人誤解而不願與其溝通。她認為，成人與青少年的成長環境不同，成年人往往難以理解年輕人的處境。

YMCA倡議「三層應急機制」

為應對這一嚴峻的情況，YMCA建議建立「三層應急機制」，提供恆常化的心理健康支援。該機制設想透過專項基金，資助中學生在出現初期情緒困擾時，接受私營醫社輔導中心的心理評估和治療服務，協助他們及時調節情緒，避免問題惡化。

推動學習與生活平衡

YMCA同時呼籲學校提倡「學習與生活平衡」，透過非學術活動，如社交、體育、文化活動等，修復青少年與成年人之間的信任，並鼓勵學生在努力學習的同時，也享受生活的各種樂趣。青年會書院目前正試行午膳後的小睡時間及全方位學習日計劃，讓學生有更多時間休息和發展興趣，提升身心健康。

調查顯示香港中學生面臨的精神健康危機，相關部門呼籲社會各界加強對青少年心理健康的關注及支援。

Related

  • 中港兩地生死教育研調：港生對離別情緒難表達

    中港兩地生死教育遲起步，青年辦公室（MWYO）9月16日發表《香港中學生看生死研究報告》，發現有宗教信仰學生不了解活著理由；同時引述內地近6成大學生希望獲得死亡教育的相關培訓。

  • 調查：學生自我批評多 抑鬱焦慮增 幸福感下降

    開學日前夕，浸信會愛羣社會服務處公佈《中學生幸福感調查》，發現中學生整體幸福感只屬一般；抑鬱指數屬正常範圍；5成多學生常對自己苛責；團體指出學生越多自我批評，越易受抑鬱，幸福感越低。

精選

更多