關於秋季和豐收的暖心經文錦集

以下是小编搜集的大家最喜愛的關於秋季和豐收的暖心聖經經文集錦。這些經文非常適合在秋季反思，迎接感恩節的到來。被美麗的秋季景象和上帝強大的話語所激勵，這些秋季的聖經引用將在主裡喚起感恩和希望。在這裡找到您最喜愛的聖經經文，與家人和朋友分享，並傳遞這份鼓勵！



秋季是收穫農作物和準備過冬的時節，與聖經中的「種什麼，收什麼」這句話相關。在屬靈意義上，我們收穫了我們忠心禱告、愛心和謙卑的成果。



這些秋季的聖經經文充滿了豐收的景象，並讚美上帝榮耀的全地！







哥林多後書 9:10 「那賜種給撒種的，賜糧給人吃的，必多多加給你們種地的種子，又增添你們仁義的果子。」



以賽亞書 40:8 「草必枯乾，花必凋殘，惟有我們神的話必永遠立定！」



傳道書 3:1 「凡事都有定期，天下萬務都有定時。」







加拉太書 6:9 「我們行善，不可喪志；若不灰心，到了時候，就要收成。」



路加福音 10:2 「就對他們說，『要收的莊稼多，做工的人少。所以，你們當求莊稼的主打發工人出去收他的莊稼。』」



傳道書 3:11 「神造萬物，各按其時成為美好，又將永生安置在世人心裡。然則神從始至終的作為，人不能參透。」







詩篇 85:12 「耶和華也必賜下好處，我們的地也要多出土產。」



雅各書 3:18 「並且使人和平的，是用和平所栽種的義果。」



哥林多後書 9:6 「少種的少收，多種的多收，這話是真的。」



哈巴谷書 3:17-18 「雖然無花果樹不發旺，葡萄樹不結果，橄欖樹也不效力，田地不出糧食，圈中絕了羊，棚內也沒有牛。然而，我要因耶和華歡欣，因救我的神喜樂。」







箴言 3:9 「你要以財物和一切初熟的土產尊榮耶和華。」



馬太福音 6:26 「你們看那天上的飛鳥，也不種，也不收，也不積蓄在倉裡，你們的天父尚且養活它們。你們不比飛鳥貴重得多嗎？」



希伯來書 12:11 「凡管教的事，當時不覺得快樂，反覺得愁苦。後來卻為那經練過的人結出平安的果子，就是義。」







耶利米書 29:11 「耶和華說：『我知道我向你們所懷的意念，是賜平安的意念，不是降災禍的意念，要叫你們末後有指望。』」



雅各書 5:7 「所以，弟兄們哪，你們要忍耐，直到主來。看哪，農夫忍耐等候地裡寶貴的出產，直到得了秋雨春雨。」

