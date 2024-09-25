洛桑大会｜馮浩鎏：教会放下恩怨，彰显上帝伟大





在今日（25日）的洛桑世界福音会议上，海外基督使团（OMF）全球大使、第四届洛桑世界福音会议项目主席馮浩鎏医生发表了主题演讲，讲述早期基督徒如何在迫害中坚持使命，见证福音的扩展。他强调，教会历史中神反复使用的关键策略就是苦难与迫害，因为迫害无法摧毁教会，反而是妥协才会带来致命影响。



门徒的使命

馮浩鎏从《使徒行传》讲述了1世纪安提阿教会的故事，指出安提阿是使徒保罗首次使用"基督徒"一词指称耶稣追随者的地方。新约圣经中"基督徒"一词只出现了3次，而"门徒"则出现了246次，这表明早期基督徒的身份更倾向于"门徒"--全心全意献身于基督的学习者。



迫害无法消灭教会

《使徒行传》记载，耶路撒冷教会遭受逼迫，门徒分散到各地，然而他们并未停止传道，反而通过房舍间的交流继续传扬福音。正是在迫害的背景下，福音传播到安提阿等地，教会得以迅速成长。馮浩鎏指出，历史证明了苦难和迫害从未能够摧毁教会，反而让福音传播得更广、更深。



无名门徒的跨文化传福音

早期被分散的门徒并非教会的领袖，而是普通的基督信徒。尽管他们面临不确定和不稳定的环境，但依然无畏地传扬福音。这一跨文化的传福音运动由无数无名之辈推动，他们将福音带给了希腊人和外邦人，促成了教会的跨文化扩展。



放下恩怨，见证神的伟大

馮浩鎏分享了他在伦敦大学档案部看到的无数为中国福音献身的无名英雄的记录。他感叹，像戴德生这样的宣教士虽为人所熟知，但还有许多默默无闻的基督徒，他们的名字未被历史铭记，却为福音的传播付出了巨大的代价。馮浩鎏强调："当教会放下自己的恩怨时，才能真正看到上帝的伟大。"



福音摧毁隔阂

《使徒行传》11章20至21节记录，安提阿教会的信徒们跨越了文化和信仰的冲突，将福音传给了希腊人，促成了教会的跨文化合作。馮浩鎏指出，福音的力量能摧毁隔阂，将曾经对立的人们聚集在一起，共同为基督的国度努力。这一段时期也是教会成长的重要时刻，圣灵的工作赋予了信徒力量，彰显了福音对社区的深远影响。馮浩鎏認為：「在這裡，我們看到神的工作如何影響了一整個社區，所以當我們努力去理解這一切時，就能看到福音的影響力正如洪流般席捲而來。」

