突破調查：7成青少年想做回自己 呼籲父母無條件接納

突破機構發佈調查，近八成（78.3%）青少年以父母對成績期望設定目標，近6成以成績定義自我呈「條件式自尊」傾向。研究指出，條件式自尊削弱自尊感，無條件接納有助提升自尊及展現真實自我。



突破機構於2022及2024年分別進行《家長期望與青少年條件式自尊研究》及《青少年生活狀況研究》，了解青少年自我成長發展，訪問對象為10至29歲青少年，分別收回744及758份有效問卷。



自尊感低：近6成呈「條件式自尊」



調查發現近6成（58.8%）青少年呈「條件式自尊」傾向，例如「我讀書成績一般／搵錢少，就算其他方面做得好，我都唔覺得自己掂」。青少年愈有「條件式自尊」傾向，愈以社會期望為目標自我增值、愈感到學業或工作壓力、自尊感愈低。



調查亦指出，平均89.0%青少年經驗「他者接納」，即別人包容自己，例如「我試過同比我叻既人合作，佢地無睇大家既能力差距，覺得我都可以幫到手」，這有助提高自尊感。



此外，平均76.0%青少年理解父母對成績的期望，78.3%將父母對成績期望設定成自己目標，37.9%青少年追求父母期望時有「努力無效感」，認為自己「點努力都做唔到」。



7成青少年想「做番自己」



研究進一步探討青少年實踐真實自我。結果發現，73.9%青少年想「做番自己」，即保留原來個性特質生活、做決定。然而，56.4%青少年表示因為要符合別人期望而未能做到。74.4%青少年表示他們的不同面向（如習慣、性情）不被欣賞，80.1%青少年會在別人面前「收埋自己」，為因滿足別人期望而不能展現自我的不同面。



父母無條件接納提升青少年自尊感



突破機構事工研究及發展部高級研究幹事林俊杰指出，研究顯示香港父母普遍接納子女，但青少年仍以父母對成績的期望為目標，形成「條件式自尊」。這種傾向以成績高低決定自我價值，削弱了自尊感。真正的接納是無條件接受子女本質，有助青少年展現真實自我，肯定自己有價值。



突破輔導中心經理廖暉清認為，青少年在父母的期望中成長，內心常有自我挑剔的聲音。即使關係良好，父母的期望也成為了青少年的目標，他們渴望達到甚至超越這些要求，以獲得父母的肯定。父母的無條件接納是提升青少年自尊感的關鍵。



廖暉清指出對父母的挑戰是：「我能否很純粹地愛自己的子女，無論他們的學業成績或工作成就如何，我愛子女的本身，而非愛子女的成就表現。」

