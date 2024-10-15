信義會營運新田部屋入伙 全港首個智慧社區過渡性房屋





政府資助的過渡性房屋項目「新田部屋」於9月24日舉行入伙祝福禮，正式迎接居民入住。作為全港首個結合「智慧社區」概念的過渡性房屋，「新田部屋」旨在舒緩基層市民的住屋壓力，同時提供多元化的綜合社會服務，提升居民生活質素。



該項目由基督教香港信義會社會服務部負責營運，並獲得房屋局資助，新世界發展提供土地及引入智慧社區的理念，藉此打造一個融合創新科技與社區關懷的現代化住區。



1,080個單位助基層開展新生活



「新田部屋」位於元朗牛潭尾，總共有1,080個居住單位，專為年滿18歲、已輪候公屋超過三年或現居住環境不適合的香港市民提供。房屋局局長何永賢在祝福禮上致辭時表示，隨著簡約公屋政策的推行，過渡性房屋申請者的比例將更具彈性，以期改善居民的生活環境，為他們開啟新篇章。



智慧社區推動創新與社會服務



新世界發展執行董事薛南海在活動上提到，自過渡性房屋計劃啟動以來，集團已提供多幅土地，建設約三千個單位，惠及超過一萬名市民。「新田部屋」除了滿足居民的住屋需求外，還與周大福慈善基金、Microsoft香港、HKT及Pricerite等多間機構合作，推動創新科技與社會服務的結合，打造四大範疇的智慧社區。



這些設施包括自助購物點、創新教室、遙距醫療諮詢服務等，還設有緊急支援單位和社區客廳，協助居民建立自信，適應新生活。此外，「新田部屋」還提供心靈花園、緩步徑、社區學習廚房、自助洗衣房及智能櫃等日常設施，並設有接駁小巴服務，方便居民日常出行。該項目已於今年7月正式開始入住。



社區關懷與創新並重「新田部屋」以智慧社區的概念，致力於在舒適的居住環境中融入先進科技與全面的社會服務，為基層市民提供一個安心且充滿支持的生活空間。這不僅緩解了當前香港的住屋壓力，還讓居民透過智慧化的社區設施，享受到更高質量的生活。

