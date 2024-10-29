影片《從絕望到希望》：普世教協推動氣候變遷教育宣傳

普世教會協會（World Council of Churches）近日推出「對兒童的承諾」計畫，並發布一支名為《從絕望到希望》的影片，旨在提升公眾對氣候變遷的認識，並呼籲停止對氣候的破壞，保護兒童及未來世代的福祉。



《從絕望到希望》是普世教會協會教育宣傳資料的一部分，影片透過具體範例，展示了每個人如何能夠貢獻一己之力，共同應對氣候危機。普世教會協會計劃與世界各地的成員教會及主日學分享這些教育資源，以促進討論並激發行動。



兒童與氣候組織執行董事賽德爾（Fredrik Seidel）表示：「這支一分鐘的影片強調了負責任的氣候智慧型金融的關鍵角色，並以此解決全球暖化的根本原因，同時支持教會參與應對荒漠化的行動。」



普世教會協會誠邀並鼓勵所有教會和合作夥伴使用並分享這支影片，將其作為教育資源，以增強兒童對未來的希望。



此外，普世教會協會將於12月9日與地中海地區的成員教會共同舉辦網路研討會，探討氣候變遷的最新發展，並提高公眾對荒漠化遏制方案的認識，支持教會及合作夥伴利用負責任的氣候智慧型金融作為應對氣候危機的重要手段。



普世教會協會推動的「對兒童的承諾」計畫強調，破壞氣候的行為無異於對兒童和未來世代的一種罪行。地中海地區的沙漠化正突顯了氣候危機的嚴峻，需要每個人投入氣候行動，積極參與解決方案。該計畫也獲得了德國聯邦外交部的支持。



《從絕望到希望》影片提供英語、德語、法語、西班牙語和阿拉伯語版本，期望能觸及更廣泛的觀眾，進一步推動全球氣候行動的認知與參與。

