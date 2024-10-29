10個跟萬聖節有关的家庭討論話題

無論你喜歡還是討厭，萬聖節不僅是囤積糖果的好時機：這是與孩子們談論如何在黑暗的世界中帶來光明的時刻。



你會注意到，這些話題在慶祝萬聖節的問題上並不完全屬於「支持」或「反對」的陣營。因為在我看來，關於基督徒是否應該在10月31日或一年中的其他時間裝飾、慶祝、閱讀特定書籍或以特定方式打扮的問題，其實是更廣泛問題的延伸，例如信徒如何面對死亡、恐懼、超自然世界，以及我們對他人的見證。



以下的討論話題只是一些建議，旨在促使你提出其他相關問題--更好的是，詢問你的孩子對萬聖節、神秘學、魔法以及聖經對這些主題的看法有什麼疑惑。這樣，他們就會知道沒有任何話題是禁忌的。基督教家庭應該能夠從聖經的世界觀出發，討論任何事情，而這正是進行此類對話的最佳場所！



#1 與大孩子們-如何為耶穌使命而活



閱讀：以弗所書 5:15-16，「你們要謹慎行事，不要像愚昧人，當像智慧人。 要愛惜光陰，因為現今的世代邪惡」



提問：耶穌命令我們要愛鄰舍......雖然這不僅僅是指我們社區裡的人，但確實包括他們！作為一家人，我們在萬聖節期間能夠為耶穌使命而活的一個方式是什麼？



一旦你們腦力激盪出幾個想法，作為一家人進行投票......並將獲勝的想法付諸實踐！將其他想法留到未來的年份。（如果孩子們在想出任何點子上有困難，可以用其他問題來引導他們，例如：在這個時候我們可以為什麼祈禱？在萬聖節期間有什麼方法可以告訴人們耶穌？我們的教會有沒有任何秋季活動我們可以參加幫忙的？）



#2 與大孩子們-在恐懼中，轉向聖經



提問：萬聖節試圖讓我們的恐懼看起來像是可以嘲笑的事情。讓我們輪流說出至少三樣我們害怕的事。聖經中有哪些故事顯示人們感到害怕？請想起至少一個害怕的人以錯誤的方式回應，以及一個在害怕時以正確方式回應的人。



可能的例子：錯誤的方式-約拿（約拿書 1），彼得（路加福音 24:54-62），亞伯拉罕和撒拉（創世記 20:1-12）。正確的方式-以斯帖（以斯帖記 4:13-16），但以理（但以理書 6），保羅和巴拿巴（使徒行傳 16:22-34）。



#3 與大孩子們-用屬靈的盔甲堅定信仰



一起閱讀：以弗所書 6:10-17



提問：對大多數人來說，萬聖節是關於服裝和糖果，但對於追隨神秘學的人來說，這也是一個重要的日子（實踐/崇拜超自然的事物）。我們需要哪些「盔甲」來抵抗看不見的邪惡？每一件盔甲如何幫助你在信仰中堅定？你能想到聖經中有哪些其他部分談論我們看不見的靈性力量？



選擇性活動：全家一起背誦以弗所書 6:10-11，「我還有末了的話：你們要靠着主，倚賴他的大能大力作剛強的人。 要穿戴上帝所賜的全副軍裝，就能抵擋魔鬼的詭計。」



#4 與大孩子們-什麼是「太近」？



閱讀：約翰福音 3:19-20，「光來到世間，世人因自己的行為是惡的，不愛光，倒愛黑暗，定他們的罪就是在此。凡作惡的便恨光，並不來就光，恐怕他的行為受責備。」



哥林多前書 15:25-26，「因為基督必要作王，等上帝把一切仇敵都放在他的腳下。 儘末了所毀滅的仇敵就是死。」



提問：列舉出你能想到的最常見的萬聖節裝飾，試著至少列出十二個。然後想想至少十二種流行的服裝。這些中有哪一些是集中在死亡、黑暗或上帝所談論的罪惡上？有沒有你認為過於接近慶祝邪惡的裝扮？



#5 與大孩子們-誰啟發了你？



提問：有些人選擇服裝是通過挑選他們崇拜的虛構角色或歷史人物。如果你必須選擇聖經中一位你最喜歡的英雄或女英雄，你會選誰，為什麼？如果你打扮成現實生活中的某個人（不論生死）呢？那個人有哪些你欣賞的特質？



選擇性活動：一起閱讀希伯來書第11章，討論為什麼有些人稱其為「信心的章节」，這是一個讓作者希望讀者能夠仰望的人物名單，以鼓勵他們在跟隨耶穌的道路上堅持下去。



#1 與青少年-是否有正確的「中庸」方式？



閱讀C.S.路易斯在《魔鬼家書》前言中的這段話（這是一系列虛構的惡魔信件）：「我們人類可能在有關魔鬼的問題上陷入兩種平等且相反的錯誤。一種是不相信他們的存在。另一種是相信，並對他們產生過度且不健康的興趣。他們自己對這兩種錯誤都同樣滿意，並以同樣的高興向物質主義者或魔法師致敬。」



提問：你在朋友中最常見到哪一種錯誤？你認為一種比另一種更糟糕嗎？你認為在思考魔鬼和超自然世界時，正確的「中庸」方式是什麼？



#2 與青少年-慶祝還是不慶祝？



提問：基督教與異教信仰在節慶上有互相競爭的習慣。例如，聖誕節可能被移至12月25日，以抵消羅馬的神明節慶，復活節有時落在傳統的異教春分，諸聖節則緊隨萬聖節。你認為非基督徒為什麼慶祝聖誕節和復活節卻不提耶穌？你認為基督徒應該如何對待有異教根源的節日，例如萬聖節？你能用聖經支持你的觀點嗎？



選擇性活動：請你的青少年研究一些基督教領袖對萬聖節的看法，並找出慶祝、以替代方式慶祝或完全不慶祝的最佳論據。然後一起討論這些觀點。



#3 與青少年-你的服裝會對他人產生影響嗎？



閱讀：羅馬書 12:17-18，「不要以惡報惡；眾人以為美的事要留心去做。 若是能行，總要盡力與眾人和睦。 」



提問：許多人在社交媒體上討論為什麼你不應該誤用（或「挪用」）其他文化的部分元素（例如，印度頭飾）作為萬聖節服裝。你認為什麼時候服裝可能會冒犯他人？什麼時候是可以的？基督徒如何在不過於擔心他人看法的情況下保持尊重？你能想到聖經中哪些經文與此相關嗎？



#4 與青少年-為倫理辯論。



提問：經典的恐怖故事《科學怪人》和《化身博士》都探討了當人類試圖「扮演上帝」時，事情可能變得多麼可怕。（這兩部作品都引用了聖經並使用了聖經典故來闡述它們的觀點。）你認為為什麼科學經常被用於邪惡的目的？你知道有哪些發明或發現讓你感到不安，因為它們可能帶來什麼？根據你的信仰，你會建議哪些倫理界限來約束這些創新應該如何使用？



選擇性活動：從你孩子提到的倫理問題中選擇一個，讓家庭成員隨機抽取「支持」或「反對」的紙條，儘量提出他們能做到的最佳論點，並在可能的情況下參考聖經。



#5 與青少年-聖經告訴我們應該如何對待邪惡？



閱讀Brian Godawa的一句話，談談為什麼小丑、玩偶和其他「無辜」的物品經常出現在恐怖電影中：「恐怖通常基於反諷和揭示看似良善的邪惡。就像現實生活一樣。在現實生活中，邪惡的怪物-例如施虐者、強姦者和殺人犯-使用偽善的外表來捕捉和傷害無辜者。因此，使用安全的常見形象來警告無辜者不要天真信任，這是一個極好的道德教訓。」



提問：你認為當今世界上最嚴重的邪惡是什麼？我們的文化告訴我們哪些謊言，而大多數人卻相信它們是真實的？它們在外表上可能會試圖看起來無辜和無害嗎？作為基督徒，聖經告訴我們應該如何對待世界上的邪惡？在教會裡？在我們自己的心中？(资料来源：Crosswalk)



艾米·格林 艾米·格林(Amy Green)是明尼蘇達州一間教會的兒童事工教師和青年團體領袖。她經常在部落格上討論生活、信仰和文化等議題。