一位美國牧師在「牧者感恩月」表達的三個願望





每年十月在美国一些基督徒群體中被稱為「牧者感恩月」。對於牧師們來說，這無疑是一個激勵的時刻，教會會友表達他們對牧師事工的感激與愛。



在現今的社交媒體時代，出現了許多貼文、討論串和文章，談論牧師這份職責的艱難。這類文章通常列出許多原因來說明這工作有多麼不易。但是佛羅里達州城市教會（City Church）的創會及主任牧師狄恩·因塞拉（Dean）有不一样的观点。



以下是他身為牧師，期望教會會友所瞭解的內容：



1. 成為牧者是一項不可思議的榮幸



狄恩表示，以牧师为生计、講解聖經並融入人們的生活，這是一項莫大的榮幸，他能夠參與人們生命中最重要的時刻，例如洗禮、婚禮或孩子的誕生。他也會陪伴那些面臨癌症診斷、流產或家人突然離世的教會成員。



這工作會帶來情感上的負擔，但每個基督徒都被召喚彼此分擔重擔（加拉太書6:2）。作为牧者，狄恩发现自己擁有其他會友所沒有的自由與彈性，能夠隨時進入會友的重擔中。他感謝會友們為事工所付出的時間。



多數人每天工作，僅有短短30分鐘午休，還要接送孩子、參加棒球訓練、監督作業，並仍然抽空回應需要，送餐給有需要的人、幫助寡婦打掃庭院，並開放家中舉辦小組查經。狄恩表示為自己成為牧者並見證這樣的委身感到榮幸。



狄恩希望教會的成員知道，他視這份工作為祝福，時常無法相信自己能夠如此度過一生。比起牧者感恩月，狄恩觉得他應該為会友設立一個感恩月。同時，他也想起那些兼職的牧師，甚至是無法獲得薪水或津貼的義工牧師。狄恩认为他們是真正的英雄，也相信他們也會視此為一項榮幸。



2. 希望会友像牧师一样热爱本地教会



本地教會是神為祂的子民所設計的，狄恩期盼教會會友也能愛自己的教會。教會是神制定的計畫與藍圖，目的是培養門徒並差派宣教士，因此，基督徒投入其中的生命是值得的。教會值得我們的服事、金錢資源、禱告和委身。單是參加敬拜禮拜就具有意義。



查爾斯·司布真稱本地教會為「最珍貴的地方」，而這正是我們應該看待教會的方式。曾有一位牧師朋友告訴狄恩，他愛那些失喪的人，但卻難以愛教會。他說教會是他「容忍」的地方，因為他的真正熱情是對失喪靈魂的事工。雖然不想澆熄这位牧师對失喪者的熱情，但狄恩立即告訴他，兩者應該兼具。



「教會就是能共同影響這失喪世界的群體。我們透過教會來愛那些失喪的人。我們是山上的城，不是一盞孤立的燈柱。神愛教會，也愛你的具體教會，並首先視其為那最珍貴的地方。」狄恩表示。



3. 牧者愛與会友在文化混亂中堅守立場



在神的主權下，祂將基督徒放在這個歷史時刻，就像之前的每一代信徒一樣。狄恩表示，無法想像在這日益世俗化的時代中引領教會，若沒有這群渴望牧師傳講真理、直面當代偶像並在黑暗中發出明亮光芒的信徒群體。



在分裂的時代，團結的教會更堅定了我進入這世界而非逃避的信心。對牧師來說，聽到「我們支持你」令人欣慰，但讓牧師感受到這份支持更為重要。牧師需要讓教會知道他們不會退縮，會繼續傳講聖經的真理。教會堅持如此，這樣的認知從講台傳出，也由牧師的心散發出無限的勇氣。



狄恩由衷地表示，在這牧者感恩月，他才是真正心懷感恩的人：「我無法相信自己可以用一生來做這件事，既感到自己不配，卻同時知道神把我放在這個角色。我的本地教會也確認了這個呼召。我不是被泛泛地呼召去成為牧師，而是被呼召去扎根於某一群體、某一地方，直到我的葬禮，或主帶我前往另一處。」



「是的，我是牧師，但同時也是教會成員。當我看到其他人熱愛自己的教會時，我在領導中更能蓬勃發展。我不需要特別的對待才能感到被珍惜。作為領袖，我的心願是擁有一群相信教會是最珍貴地方的會眾。」狄恩说。

