全球緊張局勢加劇基督徒受迫害 國際禱告日呼籲11月3日和10日共同代禱

今年的受迫害教會國際禱告日（ International Day of Prayer，IDOP）正值全球緊張局勢升高，基督徒面臨的壓力增加，全球基督肢體被召喚一起奉獻關懷和祈禱。



基督徒將於11月3日和10日的主日為受迫害的肢體進行IDOP禱告。據一位來自瑞士援助機構的官員指出，自2023年10月7日哈瑪斯對以色列的恐襲後，中東地區緊張情勢激增，激化了極端伊斯蘭情緒，針對基督徒的迫害加劇。



「自2023年10月7日以來，整個中東已進入高度緊張的局面，隨時可能爆發，」出於安全考量該官員匿名表示，「原本各界在沙特-伊朗或以色列-阿拉伯世界之間達成和解的努力，如今看來遙不可及。這直接影響到我們那些最脆弱的受迫害肢體，他們常被視為國家的敵人。」



他指出，該地區皈依基督教的穆斯林的歷史性困境更為嚴峻。



「中東的自由思潮與宗教寬容正在逐漸消失，讓位於狂熱和伊斯蘭激進化，」該官員說。他的機構最近援助了一位來自巴勒斯坦西岸的穆斯林皈依者團體領袖。該領袖來自一個著名的穆斯林家族，他的姐夫屬於伊斯蘭極端派的薩拉菲教派，發現他已成為基督的追隨者後，將其報告為「不信者」。



該領袖的穆斯林父親將他和家人趕出家門。



「隨著10月7日情勢升溫，他和妻兒被迫躲藏到一個秘密地點以保安全。」該官員表示。「我們用收到的資金幫助他租下一處藏身公寓，並提供其家庭生活費用。」



緊張局勢早已波及埃及邊境，以色列對哈瑪斯的軍事行動也在埃及教會成員中引起分歧，加之貨幣貶值和物價上漲，使當地人生活愈加艱難。



在這些困難之外，迫害仍是穆斯林背景信徒面臨的主要挑戰，例如薩拉（化名）--一位熱愛閱讀和研究的知識女性。她開始詢問丈夫及一些伊斯蘭專家有關伊斯蘭教的問題，但未獲滿意答覆。



「某些問題被認為是褻瀆，因此她的丈夫及身邊人非常警覺地回應，」援助機構的官員說。「然而，薩拉感到強烈的尋求真理的渴望，繼續提出問題。」



她開始閱讀基督教書籍，最終決定成為基督徒。



「她的丈夫發現她有所改變，經過爭執後，發現她已成為基督徒，」該官員說。「當時薩拉正懷孕，丈夫嚴重毆打她，導致她住院並流產。」



她回家後，丈夫將她報告給警方。薩拉被以虛假罪名關押。



「數年後她獲釋，但仍被懲罰，每週需到警局打掃廁所並待上數小時，」援助機構的工作人員說。「我們的當地合作夥伴知悉她的處境後，提供了法律援助，並協助薩拉找到安全住處及新工作。」



受迫害的基督徒正在獲得援助和靈性關懷，以堅定他們在苦難中的信心。在非洲，伊斯蘭極端主義恐怖行動使奈及利亞數百萬基督徒和穆斯林流離失所超過十年。一名婦女在逃至內部流離失所者營地後，因接受瑞士援助機構的教導而信主。



她在營地的四年經歷令她充滿苦澀，習於撒謊和欺騙。



「她的行為並未立即改變--我們的合作夥伴和她的團隊付出大量耐心、愛心和智慧，陪伴她走出惡習。」該官員說。「通過教導、聖經研讀、輔導和禱告，她感受到神的愛，理解了成為基督徒的意義。」



薩拉敞開心扉，讓主來改變並醫治她。



「神賜給我生命中最珍貴的禮物，」她告訴援助人員。「祂帶我從黑暗走向光明，從無名之輩成為了重要之人。」



對受迫害基督徒的禱告與援助常需持久的承諾。在寮國，村莊當局因十戶家庭信主脫離祖先宗教，將他們逐出村落，流放至荒野。



他們被遷離至約八英里外，沒有住房、耕地、食物及孩子的教育。



「我們與當地教會密切合作，幫助這十戶家庭找到一片土地蓋簡易屋，並協助打井取水，還建了瓷磚屋頂。」援助官員表示。「我們持續與當地教會合作，每週日在他們的家教會舉行崇拜，並為他們的生計發展提供持續支持。」



援助組織「危機中的基督徒」彙整了一份資源清單及其他材料，幫助基督徒如何為受迫害的信徒禱告並提供協助。另有「晨星新聞」網站列出了可為受迫害者提供援助和倡導的組織。(资料来源：Christian Daily Intl)

