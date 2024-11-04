德國《性別自決法》生效 引發對婦女和兒童安全的擔憂

德國《性別自決法》已於11月1日正式生效，該法簡化了更改性別和姓名的程序，無需醫療證明，這引起了婦女團體對女性和兒童權益的擔憂。聯合國特別報告員警告，該法缺乏必要的保障措施，可能會被濫用，並呼籲德國政府改善相關措施以保障安全。



簡化性別更改程序 跨性別議員表示歡迎

根據《性別自決法》，任何人只需向當地民政單位提交簡單申請，即可更改其法律性別和姓名，無需提供理由或醫療證明。這項立法取代了自1980年代以來的《跨性別法》，後者要求申請者提供心理報告並等待法院的裁決。根據新法，14歲以下的兒童可由父母代為申請，而14歲以上的未成年人則需經父母同意。



更改性別的申請在三個月內生效，並在一年內不得再次更改。同時，該法保留了桑拿浴和游泳池等場所的自行決定入場規則的權利。



德國成為歐洲第12個引入合法自決立法的國家，包括比利時、西班牙、愛爾蘭和丹麥等國。德國跨性別協會（BVT）表示，這項法律是一個重要的步驟，承認跨性別和非二元性別者在社會中的平等地位。德國聯邦議院跨性別議員斯拉維克（Nyke Slawik）對此表示：「這是真正歷史性的一天。」



聯合國呼籲德國政府防止法律被濫用

儘管法律旨在增強跨性別人士的權利，但基民盟、基社盟及婦女組織擔心婦女及兒童的權益受到侵害，特別是曾經受到男性暴力傷害的受害者，對她們的安全、隱私和基本人權表示擔憂。



聯合國針對暴力對待女性和女孩的問題特別報告員雷姆·薩利姆（Reem Alsalem）指出，該法律削弱了女性和女孩的安全，並缺乏必要的保障措施，以防止性侵犯者濫用程序，尤其是在單一性別空間內。她警告，法律將性別認同和性別混為一談，將對女性和女孩在庇護所、浴室和更衣室的安全產生嚴重影響。



薩利姆表示，法律未充分考慮女性暴力受害者的特定需求，這些受害者可能因被迫與出生時為男性的個體共享空間而再次受到創傷。此外，她對該法律禁止未經同意披露個人之前記錄的法律性別和姓名表示嚴重關切，認為這將影響到言論自由、思想自由和宗教自由。



她還對允許年僅14歲的兒童在家庭法院批准下更改其法律性別和姓名表示擔憂，這可能導致兒童面臨不當壓力，未能充分理解其決定的長期影響。她指出，法律未能保障兒童的最佳利益，尤其是女孩的健康權利和身份保護。



薩利姆呼籲德國立即採取措施解決這些關鍵缺陷，並引入措施防止法律被濫用，確保女性和女孩的單一性別空間得到優先維護。

