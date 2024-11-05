施達祈禱會：黎巴嫩百萬人流離呼籲寒冬救援

隨著以色列與哈馬斯的戰爭持續接近一年，最近還與黎巴嫩真主黨交戰，施達基金會於10月18日舉辦「戰火中的黎巴嫩」事工分享及祈禱會。會中指出，黎巴嫩目前超過100萬人流離失散，據其合作夥伴反映，該地的食物和藥品極度匱乏。



黎巴嫩流離人數持續上升



施達基金會的祈禱會在線上舉行，總幹事馮韻兒博士引述巴勒斯坦神學家兼律師露拉·曼蘇（Rula Khoury Mansour）在洛桑世界福音會議上的分享，強調復和應建立在真相與對話之上，並提到承認自身的錯誤和寬恕的重要性，以實現公義和醫治。



自去年10月以來，黎巴嫩的戰火愈演愈烈，根據報導，最近兩周內已有超過1,000人喪生，目前無家可歸者可能達到百萬。根據統計，自2023年10月7日至2024年9月20日，真主黨及其他組織共對以色列發動了1,901次攻擊，而以色列則回擊黎巴嫩8,313次，造成黎巴嫩政府報告的流離失所者超過100萬，死亡人數已逾1,500人。



黎巴嫩的宗教與經濟困境



黎巴嫩是難民數量最多的國家之一，總人口580萬，其中包括150萬敘利亞難民和18萬巴勒斯坦難民。該國以基督教徒為主要宗教群體之一，其宗教結構為69.3%的穆斯林和30.7%的基督徒。黎巴嫩曾被譽為「中東之珠」，如今卻有80%的人口生活在貧困中，內戰及持續的經濟危機讓該國陷入困境，普通家庭只能滿足每月基本需求的28%。目前，90%的難民依賴人道援助生存，只有5%的人擁有糧食安全。



施達的合作夥伴在當地的努力



施達基金會在黎巴嫩的兩個合作夥伴分別是Middle East Revive & Thrive（MERATH）和Al Shabiba Risala（ASR）。MERATH目前已協助50個流離失所的家庭，提供毛毯、枕頭、廁紙等生活必需品。而ASR則設有黎巴嫩建設和平中心，為流離者提供基本的食宿和活動空間。



寒冬救援行動的呼籲



隨著冬季的臨近，MERATH啟動了寒冬救援行動，呼籲籌集資金，幫助當地敘利亞難民和貧困社群購買燃料券、禦寒物資及緊急照明燈。ASR總幹事Ramy Darwich Taleb透過錄影分享了黎巴嫩目前的情況，指出雖然國內有900個避難所，但已經人滿為患，許多人不得不露宿街頭。



在和平中心，有47名流離者獲得了基本的食宿，但食品和藥品依然極度匱乏，人民的生活面臨巨大壓力，社會氛圍人心惶惶。黎巴嫩的安全環境亦相當不穩定，居民們隨時可能面臨炸彈襲擊的威脅，一個家庭分享了他們因炸彈襲擊而被迫逃難的經歷，讓人深感不安。

