性別問題上否定基督教教義 聖公會坎特伯雷大主教被公開譴責並呼籲悔改





全球聖公會運動Gafcon的主要領導人近日發表聲明，公開斥責坎特伯雷大主教賈斯廷·威爾比（Justin Welby），稱其「通過神聖的祝福來促進罪的聖化」，並呼籲他悔改。



「大主教近期在採訪中對基督教教義的明確否定，這使我們再次嚴肅呼籲他進行個人悔改。」Gafcon的主要領導人在聲明中表示，「儘管威爾比聲稱沒有改變婚姻的教義，但他顯然改變了罪的教義。」



明顯違反聖經教導



Gafcon領導人表示，「這明顯違反了聖經的教導」，同時也是「1998年蘭貝斯會議第I.10號決議的明顯違背」，威爾比在2022年曾宣稱這是聖公會（包括英格蘭教會）的教導。因此，他們「鄭重重申呼籲大主教個人悔改並公開悔改。」



2023年1月，英格蘭教會已正式確認祝福同性伴侶，並在教會中提供特定的「祷告」。當時明確指出，這並不意味著這些結合等同於婚姻。此決定引發了福音派和自由派教會的批評。



支持「歐洲聖公會網絡」



Gafcon的主要領導人表達了對「所有選擇離開權威被削弱的教區的忠實聖公會信徒的支持，同時也支持那些希望從內部改革自己教區的人」。他們還「倡導歐洲聖公會網絡（ANiE），作為Gafcon真實的聖公會結構安排，適用於那些出於良心不能留在歷史性修正結構中的信徒」。



聲明最後提醒「所有在英格蘭為曾一次交付給所有聖徒的信仰而奮鬥的人」，他們「並不孤單」。



英格蘭教會福音派委員會已呼籲其辭職



英格蘭教會福音派委員會（CEEC）匯聚了英格蘭教會內領先的福音派牧師和神學家，對大主教的「驚人承認」表示「驚訝」。他們表示，大主教的立場是「一份毀滅性的聲明，因為它標誌著英格蘭教會、聖公會以及全球其他主要基督教派教義的明顯背離」。



因此，一些福音派神學家和地方教區的牧師已經呼籲他「辭職」，因為他「否認了英格蘭教會的教義」。(资料来源：gafcon.org，evangelicalfocus.com）

