葛福臨牧师恭賀美國總統川普勝選:「我祈禱你每天仰望神」

葛培理佈道團（BGEA）總裁兼首席執行官葛福臨牧师，11月6日在Facebook上公開祝賀美國總統唐納德·J·川普贏得總統選舉，并表示「我祈禱你每天仰望神，尋求祂的引導和智慧。」



值得一提的是，2024年11月7日適逢葛培理牧師的生日，葛福临又贴出川普与葛培理牧师生前曾经的合照，并表示：



「川普 (Donald J. Trump) 祝賀我父親葛培理 (Billy Graham) 95 歲生日！ 我父親的生日是11月7日。他最大的熱情是傳播耶穌基督的福音--2018年，當他回到天堂時，他的信仰成為現實。『神為愛祂的人所預備的，是眼睛未曾看見，耳朵未曾聽見，人心也未曾想到的』（哥林多前書2:9）。」



葛福臨牧师非常關注這次大選 ，他曾將這次選舉比作一場屬靈的戰鬥，表示，「這是我們國家歷史上最重要的一次選舉……美國正受到一個不道德、反神的議程的攻擊，這種議程想要從根本上永遠改變我們的國家。選擇是明確的，你需要對你的投票負責。」



這位佈道家看起來一直都是川普的支持者。在10月21日於北卡羅來納州康科德舉行的川普集會上，葛福臨牧师以个人身份表達了對川普在大型集會上動員支持者的精力充沛的敬佩。他也警告說，僅僅靠集會和積極的民調數據是不夠的。「集會和積極的民調數據無法贏得這次選舉，這需要仰賴神。」



「這裡有一個屬靈的元素在起作用。」他警告說。「有黑暗勢力在對抗這個人。他們試圖把他關進監獄，兩次企圖暗殺他。他每天都在媒體上受到攻擊，唐納德·J·川普和我們國家的唯一希望是神。」



葛福臨透露，他曾親自鼓勵川普總統每天早上醒來時都請求神的幫助：「如果他這樣做，神會聽到並回答他的禱告。」他還引用了詩篇20:7：「有人靠車，有人靠馬，但我們要提到耶和華我們神的名。」



隨後，葛福臨帶領集會的參加者進行了一段簡短的共同祈禱，「按照神的帶領，在你心中為川普總統祈禱，願神賜他智慧，保護他，引導並指引他的步伐，願神再次祝福這個國家。」



然後，葛福臨自己大聲禱告，謙卑地承認美國作為一個國家「犯了許多罪」，並請求寬恕。他為川普和他的家人祈禱，並補充說：「天父，我們為我們的國家祈禱，如果是祢的旨意，願川普總統贏得這次選舉，我們奉耶穌的名祈禱。阿們。」



川普此前在7月於密爾沃基舉行的共和黨大會上，表達了對葛福臨的尊敬，回憶起他已故的父親弗雷德在他小時候帶他參加已故葛培理（富蘭克林的父親）牧师舉辦的佈道會。



川普當時稱富葛福臨是一位「傑出的人......一位偉大的紳士......我非常尊敬他。」

