印尼人越來越拒絕新教堂的建立





近期在西爪哇的吉爾邦一個村莊，幾位居民拒絕了建立新教堂的提議。一個印尼組織表示，這種拒絕行為侵犯了每位公民的憲法權利。



印尼民主與和平研究所（SETARA Institute for Democracy and Peace）執行董事哈利里·哈桑（Halili Hasan）最近指出，社區對新教堂的拒絕越來越普遍。該機構致力於促進民主與人權。



哈桑最近表示："每一次的拒絕都是對每位公民憲法權利的侵犯。""我們的憲法......保障個人擁有信仰和崇拜的權利。"



根據規定，在建立新教堂的村莊，至少需要60位居民同意這一提議。這些教堂還必須擁有至少90名信徒。



印尼人拒絕新教堂和其他少數宗教禮拜場所的最常見原因是"偏狹"和"多數主義"。



哈桑說："即使行政要求符合，拒絕仍然會發生。主要原因是一些與印尼多元化不符等等，比如當地的多數群體感到困擾。"



SETARA研究所的記錄顯示，印尼的宗教自由侵犯事件正在增加。該研究所2023年記錄了217起事件，涉及329次宗教自由侵犯。2022年，該研究所僅記錄了175起事件，涉及333次侵犯。



該研究所的記錄還顯示，近年來，宗教場所受到攻擊的情況有所增加。2023年，宗教場所遭到干擾65次，而2022年這一數字為50次。2017年，僅有16個宗教場所遭到干擾。



在2023年經歷干擾的65個宗教場所中，有40個教堂受到影響，17個清真寺遭到干擾，5個寺廟被針對，3個禪院也受到影響。（资料来源：Persecution.org)

