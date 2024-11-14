「敞開的門」以七段聖經經文鼓励北韓秘密基督徒

聖經是北韓信徒的信仰支柱，監察全球信仰自由組織「敞開的門」（Open Doors）列出7段聖經經文激勵北韓信徒，面對危難時仰望上帝得著勇氣。



根據監察全球信仰自由組織「敞開的門」（Open Doors）《2024全球守望名單》 （World Watch List），在全球對基督徒的迫害排名中，北韓穩居第一。



「北韓成為全球對基督徒來說最危險的地方。被發現是耶穌的追隨者，幾乎等同於死刑。在2023年，該國加強了與中國的邊境，現在基督徒更難以逃離，也更難獲得外界的支援。」「敞開的門」在报告中指出，在這個神秘而封閉的國家，基督徒被視為國家的「敵對階級」，擁有聖經被視為犯罪，可能面臨逮捕、監禁，甚至死刑。



儘管面臨嚴重威脅，北韓的基督徒卻依然在艱難困苦中堅持信仰，冒著生命危險保存聖經。



他們只有在深夜的掩護下，才敢拉上窗簾，將神的話語低聲宣讀。北韓的信徒從神的話語中獲得了不可言喻的力量，這種信念和勇氣是許多人無法理解的。為此，「敞開的門」分享七段特別重要的聖經經文，成為他們面對絕望現實的盼望之源。



1. 我若死，就死吧！



以斯帖記 4章16節：「我若死就死吧！」這段記載中，以斯帖決定冒著生命危險向國王請求拯救自己的族人。北韓基督徒深知這一點。他們面臨著生存的艱難挑戰，但仍然以無畏精神追求信仰。敞開的門北韓事工協調員西蒙指出，縱使信徒的生活愈加困難，但他們依然堅持信仰的追求，因為這是他們的「朝聖之旅」。



2. 耶和華是我的牧者



詩篇 23章1節：「耶和華是我的牧者，我必不致缺乏。」北韓基督徒在精神荒漠中依然堅信，無論環境多麼惡劣，神的陪伴將永不缺失。一位名叫喜雨的信徒在監獄中，每天早上都背誦這段經文。她相信，神必會引導並保護她，無論面對多大的困難。



3. 你從水中經過，我必與你同在



以賽亞書43章2節：「你從水中經過，我必與你同在；你蹚過江河，水必不漫過你；你從火中行過，必不被燒，火焰也不著在你身上。」



這應許成為許多北韓逃亡者的重要心靈寄託，提醒他們無論在生死關頭，神都與他們同行。隨著邊境安全措施不斷收緊，越境的難度加大，這句話能給他們帶來一絲安慰。



4. 我差你們去，如同羊進入狼群



馬太福音10章16節：「我差你們去，如同羊進入狼群；所以你們要靈巧像蛇，馴良像鴿子。」這段經文針對基督徒的警示，反映了北韓信徒面臨的殘酷現實。他們生活在隨時可能被背叛的環境中，面臨著來自家人和朋友的監視與威脅。在這樣的背景下，基督徒學會在艱難的環境中依然忠實於信仰。



5. 平平安安地回去！



列王紀下5章19節：「以利沙對他說：你可以平平安安地回去！乃縵就離開他去了。」面對偶像崇拜的迫害時，北韓基督徒面臨著道德的掙扎，他們需要在生存和信仰之間找到一個微妙的平衡。



6. 起初，神創造天地



創世記1章1-2節：「起初， 神創造天地。地是空虛混沌，淵面黑暗； 神的靈運行在水面上。」這提醒北韓基督徒，無論國家對宗教的打壓有多嚴厲，信仰可以在艱困中扎根。這段經文是信徒之間秘密交流和對話的起點，傳遞著創造者與被造物的關係，有助於促進信仰的深入理解。



7. 神要擦去他們一切的眼淚



啟示錄21章4節：「神要擦去他們一切的眼淚；不再有死亡，也不再有悲哀、哭號、疼痛，因為以前的事都過去了。」這描述永恆的應許，為北韓基督徒提供了無比的希望。他們相信，儘管生活在一個充滿痛苦和絕望的世界，但最終會迎來光明的未來。



總而言之，北韓的信徒堅信，他們所經歷的一切都將在主的拯救之下徹底改變，帶來新的生命與希望。

