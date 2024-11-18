感恩節身陷孤獨？請用這些禱告來尋求安慰、平安與盼望

在節慶期間，人們通常期待一切都充滿歡樂與光明。在感恩節，我們想像自己會圍坐在一張擺滿美食的餐桌旁，與親友共度美好時光。然而，這並非每個人的情況。對一些人來說，節日可能是在孤單中度過的。也許您與家人關係疏遠，或者因為距離遙遠無法前往團聚。



大多數人都有過孤單的節日。孤獨從來都不容易承受。當我們查考聖經時，能發現上帝良善與信實的證據。如果您或您認識的人在今年感恩節將會孤單度過，以下是十篇可以帶來安慰與盼望的禱告。



1. 求恩典的禱告

「求你轉向我，憐恤我，因為我是孤獨困苦的。」（詩篇 25:16）



親愛的天父：

我懷著謙卑的心來到祢面前。這個節日裡，我感到孤單，感到迷茫，彷彿孤身一人。雖然周遭的一切看似明亮歡樂，然而，這季節的孤寂卻沉重壓在我的心頭。我祈求祢轉向我，主啊，憐恤我。讓我相信祢與我同在，當我親近祢時，我並不孤單。求祢向我顯明祢的恩典，即使在感到孤立的時候，也賜下盼望，使我在這個感恩的季節中能夠感受到平安。奉主耶穌的名禱告，阿們。



2. 求力量的禱告

「你不要害怕，因為我與你同在；不要驚惶，因為我是你的神；我必堅固你，也必幫助你，用我公義的右手扶持你。」（以賽亞書 41:10）



主啊：

祢是我的神，我知道我無需懼怕。即使這個感恩節我孤單一人，我深信祢與我同在。我祈求祢幫助我，加添我力量。求祢使我全心全意相信祢是良善且信實的神。孤獨感試圖讓我覺得被祢遺棄，但請提醒我祢的真理：祢與我同在，我可以信靠祢永不離棄的同在。奉主耶穌的名禱告，阿們。



3. 勝過憂慮的禱告

「你們要將一切的憂慮卸給神，因為他顧念你們。」（彼得前書 5:7）



慈愛的神：

在這個感恩節，我面對孤單的時候感到憂慮。我為孤單而焦慮，為與家人朋友分離而憂心。祢的話語告訴我，可以將一切憂慮、恐懼與悲傷卸給祢，因為祢顧念我。主啊，幫助我將所有的憂慮交託於祢，並相信祢真正關心我。在我孤單的時候，求祢讓我站立在祢的真理上，深信祢從未忘記我，且時刻與我同在。讓我在這個感恩的季節中感受到祢那偉大的愛與關懷。奉主耶穌的名禱告，阿們。



4. 求醫治的禱告

「他醫好傷心的人，裹好他們的傷處。」（詩篇 147:3）



親愛的天父：

我懷著破碎的心和悲傷來到祢面前。我曾受傷害，如今感到非常孤單。主啊，我需要祢的幫助，也需要祢醫治的觸摸，讓我的生命和內心得到修復。我懇求祢帶來醫治與盼望，讓我的生命與人際關係得以恢復。在這個節日中，孤單使我感到悲傷，求祢賜下平靜，即便無法與所愛之人同在，也能居住在祢慈愛的同在中。奉主耶穌的名禱告，阿們。



5. 求和好的禱告

「我父母離棄我，耶和華卻收留我。」（詩篇 27:10）



主啊：

這個感恩節，我感受到孤單與與家人疏離的沉重負擔。人際關係的破裂令我痛心，而這個時節更常讓我想到這些傷痛。主啊，幫助我記得祢收留了我，並讓我相信自己永遠是祢家中的一員，在祢的桌旁永遠有我的座位。祢是良善的天父，從不離棄也不拋棄。求祢使我生命中的破裂關係得到和解，恢復那些已經失去的聯繫。奉主耶穌的名禱告，阿們。



6. 求安慰的禱告

「願頌讚歸與我們主耶穌基督的父神，就是發慈悲的父，賜各樣安慰的神！我們在一切患難中，他就安慰我們，叫我們能用神所賜的安慰去安慰那遭各樣患難的人。」（哥林多後書 1:3-4）



慈愛的神：

祢配得我的頌讚。祢總是良善，總是親近祢所愛的兒女。我感謝祢，我是祢的孩子。我為這個節日季節向祢求安慰，祈求祢將祢的慈悲傾倒在我身上，減輕我因孤單而感到的痛苦。我願意更多地領受祢偉大的安慰，享受祢對我的無盡愛與慈悲，超越所有的孤單與悲傷。奉主耶穌的名禱告，阿們。



7. 求知足的禱告

「我知道怎樣處卑賤，也知道怎樣處豐富；或飽足，或飢餓，或有餘，或缺乏，隨事隨在，我都得了祕訣。我靠著那加給我力量的，凡事都能作。」（腓立比書 4:12-13）



主啊：

今年的感恩節對我來說將與以往不同。我無法如我所想像的那樣度過這一天，這使我感到孤單，也不知如何讓這節日過得圓滿。求祢幫助我在這個感恩節學會知足。即使這一天安靜且與我的期待不同，也求祢幫助我心存感恩，滿足於所擁有的。我知道更好的日子會到來，求祢賜我力量，使我能忍耐並安於當下的處境。奉主耶穌的名禱告，阿們。



8. 求歸屬感的禱告

「以後我不再稱你們為僕人，因僕人不知道主人所作的事。我乃稱你們為朋友，因我從我父所聽見的，已經都告訴你們了。」（約翰福音 15:15）



親愛的天父：

我喜愛祢的話語，因為祢告訴我，作為祢的跟隨者，我也是祢的朋友。當我環顧四周，我發現自己目前沒有太多朋友，而節日的臨近使我感到孤單。經文給了我極大的安慰，讓我知道我永遠可以在祢裡面找到朋友。感謝祢總是做有需要之人的朋友。主啊，求祢讓我在親近祢時感受到歸屬感，並讓這份歸屬感更加深刻和穩定，使我在生命中能更加充滿盼望並減少孤獨感。奉主耶穌的名禱告，阿們。



9. 求盼望的禱告

「但願使人有盼望的神，因信將諸般的喜樂平安充滿你們的心，使你們藉著聖靈的能力大有盼望。」（羅馬書 15:13）



恩慈又有慈愛的神：

祢是賜人盼望的神。當我感到無望時，我知道我可以來到祢面前，重新得著盼望。今年的感恩節，我感到孤單。我的境況令人悲傷且壓力沉重。我願意倚靠祢，相信祢可以用喜樂和平安充滿我，使我大有盼望。我渴望那真正來自於祢的盼望，而非基於我當下情況的短暫盼望。奉主耶穌的名禱告，阿們。



10. 求喜樂的禱告

「我心裡多憂多疑，祢安慰我，就使我歡樂。」（詩篇 94:19）



主啊：

這個感恩節我發現自己孤單一人。我的心為許多掛慮、孤立和孤單的感受所重壓。我查考祢的話語，發現令人欣慰的真理--祢必安慰我，而祢的安慰將使我心歡喜，並重拾喜樂。主啊，我祈求祢使喜樂歸回我心。即使我孤單，求祢讓我深刻感受到祢的喜樂滿溢在我心中。我知道，因為祢愛我並拯救了我，我每天都可以找到喜樂的理由。奉主耶穌的名禱告，阿們。



親近神



如果您在這個感恩節感到孤單，請用這些禱告來尋求安慰、平安與盼望。在孤單時親近神，祂將賜給您持久的歸屬感與滿足感，即使身處孤單，或事情未如您所預料。這十篇禱告能幫助您在掙扎於孤獨時依然保有信心，因為它們提醒了我們聖經中的真理--關於神是誰以及祂何等地愛我們。（资料来源：Crosswalk)

