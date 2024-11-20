華人牧者談政治與信仰：從奧古斯丁的「兩國論」看基督徒的責任

Alice Wang 2024 十一月 20日, 星期三 13:56

在近期的一場線上分享中，兩位華人牧者陳佐人與張伯笠探討了基督徒在美國社會的角色，特別是如何平衡信仰與政治責任的問題。他們從奧古斯丁的「兩國論」出發，結合當下的社會現實，呼籲華人教會重新審視自身對社會議題的關注。

華人教會的「政治冷感」現象

陳佐人指出，許多華人教會對美國大選表現出極大的冷漠，「甚至在大選期間，主日崇拜中沒有一句提及相關禱告或信息，好像美國的大選與教會完全無關。」他認為，這種冷感不僅不符合基督徒的社會責任，也反映了華人教會長期以來對政治參與的疏離。

張伯笠補充道，這種態度部分源於對奧古斯丁「兩國論」的誤解。部分華人基督徒認為，自己只屬「天上的國」，地上的事務與自己無關。然而，奧古斯丁的本意是地上的國度與天上的國度是交織在一起的，基督徒在地上的職責是活出天國子民的樣式，「做地上的光和鹽」。

政治參與的重要性

兩位牧者指出，當前美國社會的許多政策，如變性主義和性別意識形態的推廣，正在侵蝕傳統的信仰價值觀。「民主黨將LGBT議題上升為一種『信仰』，這讓基督徒在公共領域的生存空間越來越小。」張伯笠直言，「如果基督徒不關心選舉，這些政策將不可避免地影響下一代。」

Like Us on Facebook

陳佐人提到，美國基督徒中的「政治冷感」現象不僅存在於華人教會，也廣泛存在於白人教會中。他引用奧古斯丁的觀點，認為基督徒應在地上履行公民責任，減緩腐敗與墮落的速度。「不投票、不參與的後果，只會讓那些與基督教價值觀背離的政權和政策有機可乘。」

華人在美國的挑戰與責任

陳佐人還談到，華人作為移民群體，常常因「既得利益者」的身份而忽略社會的動盪與風險。他警告說：「高科技行業的高收入並不意味著安穩，一旦經濟蕭條或疫情再現，華人群體也難以獨善其身。」

張伯笠則呼籲華人教會在禱告和行動中更加關注社會議題。「教會禱告的事項常常局限於教會內部的需要，卻忽略了國家和社會的重大議題。基督徒既是天國的子民，也是地上的公民，我們有責任為國家禱告，為社會發聲。」

重溫奧古斯丁的「兩國論」

在談到奧古斯丁的「兩國論」時，陳佐人詳細闡述了這位教父對基督徒身份的深刻影響。他指出，中國大陸近年來對奧古斯丁的研究取得了重要進展，北大、清華等高校湧現出一批優秀的奧古斯丁研究專家，為基督教思想在華語世界的傳播作出了貢獻。

然而，陳佐人也提醒說，美國教會對「兩國論」的某些解讀存在偏差。「一些教會將奧古斯丁的思想誤讀為一種完全的屬靈化，甚至將政治視為與信仰對立的領域。但實際上，奧古斯丁主張地上的國度也是上帝旨意的一部分，基督徒應在地上完成神的計劃。」

「華人教會需要從沉默中覺醒」 

兩位牧者一致認為，華人教會需要從沉默中覺醒，積極參與社會事務。「地上的國度是我們展現天國價值觀的重要場域。」張伯笠總結道：「我們不僅要為國家禱告，也要勇敢地表達自己的觀點，與社會中的不義抗衡。這是基督徒不可推卸的責任。」

Related

  • 大選之後：牧者學者揭示北美華人教會對社會議題的“沉默”現象

    在最近一次分享中，有牧者和學者揭示了北美華人教會在社會議題上的沉默現象，以及這種現象背後的原因。同時他們也指出，開始有一些年輕的神學生和牧師開始在公共事務上發言，雖然這種聲音仍然不足。他們呼籲华人教會和信徒在社會議題上学习黑人教会、積極和勇敢地表達立場。

  • 旅美學者：美國大學校園事工正在「荒廢」

    幾十年前，美國一些著名大學如哈佛、約翰·霍普金斯，校園及其周邊曾是基督教福音事工的活躍陣地。許多教會購買校邊房產，設立聚會點，為學生提供免費午餐、點心，同時舉辦查經班和福音講座。這些福音事工不僅觸及學生的生活，也在無形中塑造著校園文化。然而，這一切正在悄然改變。

  • 大華府部分華人牧者達成2024大選共識 呼籲基督徒積極履行公民責任

    距離2024年美國大選還有不到一個月的時間，近日，大華府地區部分華人牧者達成了一份針對本地華人基督徒參與2024大選的勸勉文件，呼籲華人基督徒積極表態，履行基督徒和美國公民的雙重責任。這份共識由王志勇牧師於10月7日起草完成，旨在鼓勵信徒以信仰為根基，以誰更符合聖經原則為依據，向符合上帝國度和公義的政黨和候選人投出神聖的一票。

  • 一位美國牧師在「牧者感恩月」表達的三個願望

    每年十月在美国一些基督徒群體中被稱為「牧者感恩月」。對於牧師們來說，這無疑是一個激勵的時刻，教會會友表達他們對牧師事工的感激與愛。在現今的社交媒體時代，出現了許多貼文、討論串和文章，談論牧師這份職責的艱難。這類文章通常列出許多原因來說明這工作有多麼不易。但是佛羅里達州城市教會（City Church）的創會及主任牧師狄恩·因塞拉（Dean）有不一样的观点。

精選

更多