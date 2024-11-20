華人牧者談政治與信仰：從奧古斯丁的「兩國論」看基督徒的責任

在近期的一場線上分享中，兩位華人牧者陳佐人與張伯笠探討了基督徒在美國社會的角色，特別是如何平衡信仰與政治責任的問題。他們從奧古斯丁的「兩國論」出發，結合當下的社會現實，呼籲華人教會重新審視自身對社會議題的關注。



華人教會的「政治冷感」現象



陳佐人指出，許多華人教會對美國大選表現出極大的冷漠，「甚至在大選期間，主日崇拜中沒有一句提及相關禱告或信息，好像美國的大選與教會完全無關。」他認為，這種冷感不僅不符合基督徒的社會責任，也反映了華人教會長期以來對政治參與的疏離。



張伯笠補充道，這種態度部分源於對奧古斯丁「兩國論」的誤解。部分華人基督徒認為，自己只屬「天上的國」，地上的事務與自己無關。然而，奧古斯丁的本意是地上的國度與天上的國度是交織在一起的，基督徒在地上的職責是活出天國子民的樣式，「做地上的光和鹽」。



政治參與的重要性



兩位牧者指出，當前美國社會的許多政策，如變性主義和性別意識形態的推廣，正在侵蝕傳統的信仰價值觀。「民主黨將LGBT議題上升為一種『信仰』，這讓基督徒在公共領域的生存空間越來越小。」張伯笠直言，「如果基督徒不關心選舉，這些政策將不可避免地影響下一代。」



陳佐人提到，美國基督徒中的「政治冷感」現象不僅存在於華人教會，也廣泛存在於白人教會中。他引用奧古斯丁的觀點，認為基督徒應在地上履行公民責任，減緩腐敗與墮落的速度。「不投票、不參與的後果，只會讓那些與基督教價值觀背離的政權和政策有機可乘。」



華人在美國的挑戰與責任



陳佐人還談到，華人作為移民群體，常常因「既得利益者」的身份而忽略社會的動盪與風險。他警告說：「高科技行業的高收入並不意味著安穩，一旦經濟蕭條或疫情再現，華人群體也難以獨善其身。」



張伯笠則呼籲華人教會在禱告和行動中更加關注社會議題。「教會禱告的事項常常局限於教會內部的需要，卻忽略了國家和社會的重大議題。基督徒既是天國的子民，也是地上的公民，我們有責任為國家禱告，為社會發聲。」



重溫奧古斯丁的「兩國論」



在談到奧古斯丁的「兩國論」時，陳佐人詳細闡述了這位教父對基督徒身份的深刻影響。他指出，中國大陸近年來對奧古斯丁的研究取得了重要進展，北大、清華等高校湧現出一批優秀的奧古斯丁研究專家，為基督教思想在華語世界的傳播作出了貢獻。



然而，陳佐人也提醒說，美國教會對「兩國論」的某些解讀存在偏差。「一些教會將奧古斯丁的思想誤讀為一種完全的屬靈化，甚至將政治視為與信仰對立的領域。但實際上，奧古斯丁主張地上的國度也是上帝旨意的一部分，基督徒應在地上完成神的計劃。」



「華人教會需要從沉默中覺醒」



兩位牧者一致認為，華人教會需要從沉默中覺醒，積極參與社會事務。「地上的國度是我們展現天國價值觀的重要場域。」張伯笠總結道：「我們不僅要為國家禱告，也要勇敢地表達自己的觀點，與社會中的不義抗衡。這是基督徒不可推卸的責任。」

