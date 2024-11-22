【人物專訪】艾阮的聖詩重譯之旅：從「唔啱音」到譜寫人生樂章

在教堂、音樂會、網絡媒體裡，一首又一首的經典聖詩在空氣中悄然飄揚，伴隨著歌手的澄淨嗓音，令人心潮澎湃。在這美好旋律的背後，有一位充滿熱情的女傳道者——艾阮，她以廣東話為經典聖詩重新譜寫了感人的歌詞。



怎麼「唔啱音」？聖詩重譯的初心



「大約 2017、2018 年，唱著一首喜歡的聖詩時，發覺怎麼『唔啱音』？」艾阮在接受《基督日報》的專訪時，回憶起她開始這段旅程的初衷。「當時我在想，為何不將它重譯成更流暢的廣東話呢？」



艾阮就這樣完成了她的第一首重譯作品〈來頌讚祂〉（原曲 I Sing of Thee， 我歌頌祢），這首歌不僅是神給她的生日禮物，也讓她在創作中感受到無比的滿足。隨後，她一口氣重譯了十多首詩歌。她的眼中流露出光彩：「這不僅是工作，更像是一場好玩的遊戲！每一次創作都有神的感動，讓我藉著這些音樂能祝福更多人。而這一切，其實都是一個團隊合作的結果，包括作曲填詞人、編曲者、歌手、錄音混音師和後期製作者的努力。」



自 2018 年發布音樂專輯《當青年遇上聖詩》以來，艾阮今年再重譯十首經典聖詩，輯錄在 2024《當青年再遇聖詩》。她期待著透過良好的廣東話譯本，讓更多年輕人在唱詩時更投入，不因為音韻的障礙而放棄這些優美的聖詩。「我很高興看到近月恩雨之聲主辦的重譯聖詩音樂會，有年輕人積極參與。」她的聲音中充滿了希望。



聖詩背後的動人故事



在重譯聖詩之前，艾阮通常會深入理解詩歌的主題和意義，卻並沒有固定的公式。「首先，我會挑選一些我熟悉的詩歌，這些詩歌必須是版權開放的，若背後有動人的故事就更好了。」艾阮特別提到 2018 年專輯中的其中一首聖詩〈祢所見我見〉（Be Thou My Vision，成為我異象），原作者原來是個盲人，在失明的日子裡渴望神成為他的異象，艾阮將歌名改為「祢所見我見」，以此強調信仰中神的引導。



艾阮解釋，她將重譯的焦點著重眼睛視覺，歌名改為「祢所見我見」，強調神帶住我，我行祢所行的路， 因此歌詞突顯了這意念：「盼見祂所見，願領我每天／祢與我同在，我緊貼步近／求萬有主宰，祢所見我見。」



重譯的過程對她來說並不簡單，艾阮自言受過聲韻訓練，能迅速感知那些詞彙是否協音和合適，但同時，她也注重歌詞的技巧和情感。



「每一首作品都要兼顧原曲的意思與韻律的美感。」她感謝神賜予她敏感度，通常能一次性譯出初稿，但常常需要幾星期至幾個月的時間來修正與完善。同時需要考慮曲調的韻味，例如編曲是滄桑的曲子，則思考甚麼類型的聲音較配合，男歌手還是女歌手更能演譯出那份情懷。



而在揀選哪聖詩重譯時，有些作品是不會選取的，「有些歌需要大幅改動，因為很多字唔啱音，就不會勉強去重譯。」



保持原曲的情感與韻律



對於艾阮來說，詩歌有其藝術美感，是能讓聆聽者進入另一個境界的重要媒介。「每一首聖詩都應該帶給人鼓勵和安慰，傳遞情感。」她提到〈祢愛無限〉這首歌，特別喜愛第三節歌詞，艾阮盡力保留原意和歌詞中的圖畫，重譯後的歌詞：「莽莽天空變身紙張／滔滔江水變做濃墨／有莖百草也當筆桿／出色筆者一起苦幹／皆寫不盡恩主的愛／哪怕江水枯乾／紙張千萬鋪天相接／也決不可盡言......。」艾阮在初信時唱這首聖詩，這節歌詞讓她特別感動，彷彿縱有多少豐富的詞彙都寫不盡神的慈愛。



有人曾形容聖詩為基督教的一幅聆聽版藝術畫。對此，艾阮坦言，重譯詩歌能否圖像化並不是她的責任。「我有自由選擇用任何詞彙，例如用『朋友』或是『老友』，但更重要是保留原詞的意思。」她著重詩歌的信、達、雅，強調旋律的風格。例如六年前重譯的〈實在你應該知道〉（原曲：Everybody Ought to Know，人人都應該知道），歌詞很口語化：「個個都讚話佢好...... 佢個名叫做耶穌...... 實在你應該知道......。」讓人聽後不禁會心一笑。



因此，艾阮強調重譯工作的重要性在於保持原曲的情感與意義，百分百協音不等於是一首好歌，重點在於歌詞的完整性和統一性，唱出來的語句有沒有連貫性。而她對音樂的嚴謹態度深深感染著人：「我重譯之後會放下來，過了些日子當想起的時候再取出來，哪些需要修改，甚至入錄音室前如有需要都要作微調。」



她也享受與歌手的合作，將重譯的歌曲原曲和重要資料提供給他們，讓他們理解她的重譯意圖。艾阮希望歌手們在演唱時，能夠傳達出詩歌本身的故事，而不僅僅是一場表演。



原創詩歌種類豐富



除了重譯聖詩，艾阮也涉足原創詩歌的創作。自 2000 年以來，她的音樂作品累積了十張專輯，首八張的曲詞皆是她自己的創作。在過去的六、七年間，她將新作品製作成多部音樂影片，並將其上載至 YouTube 社交平台。她的第一張專輯《不息的呼喚》大部分靈感源自於靈修和讀經的感動，這些經文被譜寫成歌曲。另外，一首針對年輕人的歌曲〈換我自由〉被收錄在艾阮當代詩歌創作 8——《如果可以自由》，這首歌突顯了耶穌為拯救人類而獻出生命、釘於十字架的主題。



艾阮的創作種類光譜很闊，涵蓋了失戀者的情感，也有針對小朋友的兒歌，如〈齊來頌主誇啦啦〉，收錄在《耶穌祂愛小朋友》中。不僅如此，她於 2010 年還推出了音樂專輯《傳奇》，將耶穌在世上的事蹟譜寫成歌詞，述說耶穌的故事，讓基督徒能以此傳揚福音。



在即將到來的聖誕節，艾阮提及她曾在 2013 年創作並出版了專輯《聖誕有一個神》，去年又寫下新歌〈聖誕快樂因為祢〉，如今她仍想不斷創作新的聖誕詩歌，並且堅定地說：「我相信，一切創作靈感從神而來，不是自己以為一定寫到。多年的創作肯定是神給我的恩賜，如果出於神，就有信心一定做到，靈感可以毫無先兆地從神下來的，只要跟隨神的帶領便是了。」



「我是一個蒙愛、蒙恩、蒙福的人」



身為一位自由傳道人，除了音樂，艾阮同時也從事繪畫和文學創作。她的生活看似忙碌，卻也有著平靜的節奏。「其實，我的生活與一般人並無二致。」她輕描淡寫地說，平時喜歡閱讀，讓自己能在主裡安息。



談及人生，艾阮眼中煥發著光芒：「每個人的人生都有高低起伏，但總有神的恩典伴隨著我，我不會用環境和際遇界定自己，『我是誰？』才更加重要。我相信，我是一個蒙愛、蒙恩、蒙福的人！」



從艾阮的對話，讓人看到了她對音樂與信仰的深刻交融，這份熱情和不懈的追求充滿了希望與力量，激勵著每一位聽眾。

