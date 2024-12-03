美南浸信會致函當選總統特朗普 提出五項關鍵政策行動

11月11日，美南浸信會倫理與宗教自由委員會（Ethics & Religious Liberty Commission，ERLC）向剛剛當選的總統特朗普致信，提出了五項關鍵政策行動，期望新一屆政府在執政初期予以重視。這封信由ERLC主席布倫特·萊瑟伍德所撰寫，反映了美南浸信會深信不疑的價值觀，並強調這些政策的實施將對公共政策產生積極影響。



首先，ERLC請求特朗普政府強化政策，確保政府不資助墮胎。《海德修正案》和類似條款每年在撥款過程中都有可能不被納入，這些條款確保聯邦政府不能直接資助墮胎。《海德修正案》於1976年首次通過，禁止使用聯邦資金直接支付墮胎費用，除非是為了挽救母親的生命，或在懷孕是由強姦或亂倫導致的情況下。ERLC希望新政府確認繼續支持這些支持生命的政策。



其次，ERLC要求特朗普政府拒絕對國內外墮胎提供者的政府資助。現有的一些政府項目，如美國國際開發署（USAID）和第十條（Title X），為家庭計劃和相關項目提供合同或撥款。ERLC希望重新實施《保護生命的全球健康援助政策》和類似的第十條政策，禁止在國內外進行或提供墮胎諮詢的實體獲得政府資金。



第三，ERLC請求特朗普政府撤銷拜登總統指示各機構實施激進性別和性取向政策的行政命令。該命令指示每個聯邦機構制定新政策，促進「性別轉換」，並違反宗教自由以支持不符合聖經的性別和性取向觀念。



第四，ERLC希望新政府廢除拜登政府推進的反生命、反宗教自由和支持性別意識形態的政策。這些政策包括要求覆蓋「變性」手術和程序的規則、將第九條重新定義為包括性取向和性別認同的規則，以及禁止持有聖經性別和性取向觀念的父母收養需要幫助的兒童的規則。



最後，ERLC要求特朗普政府逆轉拜登政府擴展「獲得」墮胎藥的行動。儘管1/5服用化學墮胎藥米非司酮的女性會出現醫療併發症，拜登政府採取了多項措施擴展「獲得」該藥的途徑，允許通過遠程醫療開藥，並在當地藥店購買。ERLC希望新政府至少逆轉這些導致胎兒死亡並威脅女性健康和安全的行動，並期待有一天墮胎藥被完全禁止。



美南浸信會倫理與宗教自由委員會對特朗普總統的當選表達了祝賀，也明確了美南浸信會在生命價值和宗教自由方面的堅定立場。信中提出的五項關鍵政策行動，期望能在特朗普政府的首個100天內得到重視和實施。

